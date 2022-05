Si hubiera revisado ese manual, no recibo la Línea 12: Jorge Gaviño sobre informe de DNV 

Jorge Gaviño, diputado del PRD y ex director del Metro capitalino, dijo que a él no le entregaron el manual de mantenimiento al que hace referencia la empresa DNV y que de haberlo revisado, no hubiera recibido la Línea 12 en su administración.

“Si yo hubiera revisado ese manual, no recibo la Línea 12, esa línea la recibimos con un manual de mantenimiento de SYSTRA”.

La empresa noruega DNV entregó el último informe de Análisis Causa-Raíz sobre el colapso del tramo de la Línea 12 del Metro en el que señala que no hay documentación que pruebe que se hicieron inspecciones de rutina como lo indica el manual de mantenimiento.

Manual general, pero con indicaciones específicas

Gaviño explicó, en entrevista, Carmen Aristegui, que se trata de un manual general pero que tenía indicaciones específicas del tramo comprometido, por lo que, su conclusión, es que había una preocupación especial de las mismas empresas constructoras desde un inicio.

Para el ahora legislador en el Congreso CDMX, las empresas buscaron con ese manual blindarse, pero que nunca llegó a sus manos ni a las de anteriores directores del Metro.

“Horcasitas (Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector del Proyecto Metro) debió dar el manual a Bohórquez y hasta donde se sabe no ocurrió, luego vino la administración de Joel Ortega, dicen las empresas que entregaron el manual en un disco, pero así no es, se deben publicar según la Ley de Procedimiento Administrativo, pero no se hizo.

“Entregan a la administración de Ortega un disco con un sin número de documentos, pero no se entregó de manera formal hasta donde yo sé.

“Luego Horcasitas publica en periódicos que entregó manual de mantenimiento, pero copia que se publica en periódicos no tiene su firma, solo las de algunos supervisores de las empresas.

“Llega mi administración y dentro no aparece ese documento, yo nunca lo vi. indagando con las áreas a mi cargo no lo conocían, pero después del colapso estoy entendiendo que es una mea culpa de los diseñadores, se confiesa que estuvo mal construido”.

Errores en la Línea 12 por autorización de dos diseños: Gaviño

Para el ex director del Metro capitalino, este tipo de construcciones deben realizarse para durar 100 años; sin embargo, en el reporte de DNV se indica que, aún cuando la edificación de la Línea 12 se hubiera llevado al 100 por ciento, sólo tenía una durabilidad de 14 años antes de presentar desgaste y que éste comenzó a los seis años.

“Esta falla de diseño se debió por la autorización de dos diseños distintos, no sé porque Horcasitas autorizó dos proyectos completamente distintos con diferentes límites a la resistencia en dos tramos similares, si vas a hacer una obra, incluso casera, porqué hacer dos desarrollos distintos y desiguales, es absurdo”.

Comentó que tras el temblor de 2017 se dieron cuenta de “errores constructivos” en la columna 79 “nos dimos cuenta que faltaban cinchos en la parte baja y eso era un error de construcción y lo que hicimos fue contratar a las mismas empresas que construyeron de origen”.

Responsabilidades

Jorge Gaviño consideró positivo que saliera a la luz el último informe DNV “tiene elementos nuevos y señalamientos concretos, los que tuvieron que ver con el diseño, construcción supervisión, tendrían de entrada, que pedir un disculpa pública, porque se está viendo grados de responsabilidad importantes".

“Es muy rescatable algunos temas que finalmente, por esta controversia jurídica, los que se van a beneficiar son los responsables, lo más que va a pasar es que es un documento privado que va a pasar a ser de las anécdotas de la CDMX, al ser tan controvertido, se le está quitando el valor que debe tener.

Por último, consideró que todos tienen un grado de responsabilidad, pero que no aceptará más de lo que le corresponde.

“Todos tenemos una responsabilidad, hay que asumir la que nos toca, pero tampoco permitir que nos echen más responsabilidad de la que tenemos”.

