Sheinbaum sugiere mayor discusión sobre Ley de Protección y Bienestar Animal que promueve la eutanasía

Ante la discusión de la Ley de Protección y Bienestar Animal que propone eutanasia sobre animales sanos que se encuentren en centros de atención, abandonados o en situación de calle, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recomendó a los legisladores no aprobarla este martes hasta que haya mayor discusión.

“Es una ley que está causando mucha polémica también entre asociaciones de protectoras de animales. Yo no estoy de acuerdo con que se apruebe el día de mañana, creo que es algo que tiene que discutirse más”, indicó tras un recorrido de supervisión de obras del Cetram San Lázaro.

Cabe mencionar que, los legisladores buscan prevenir y evitar maltrato, crueldad y sufrimiento durante la vida y muerte de los animales que se encuentren en forma permanente o temporal en la capital del país.

No obstante, el artículo 13 hace referencia a la práctica de la eutanasia sobre animales sanos que se encuentren en centros de atención, abandonados o en situación de calle.

A finales de diciembre de 2022, la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México aprobó expedir la Ley de Protección y Bienestar Animal local, después de estudiar y analizar 26 iniciativas presentadas por distintas agrupaciones parlamentarias que integran el órgano legislativo.

Exterminio de animales

El diputado local Jorge Gaviño, integrante de la bancada animalista en el Congreso de la Ciudad de México, anunció que votará en contra de la nueva Ley de Bienestar Animal que se prevé discutir este martes en el pleno.

Comentó que este dictamen contiene vicios y omisiones de fondo y recordó que el bienestar animal, es un tema de gran complejidad, pues alberga dimensiones filosóficas, científicas, culturales, éticas, económicas, políticas, entre otras.

“Si el dictamen se presenta en sus términos mañana en el @Congreso_CdMex, adelanto que votaré en contra porque sostengo que es REGRESIVA en materia de derechos de los animales. Agradezco todas las opiniones que me han hecho llegar sobre este tema”, apuntó.

Y es que, se aprobó en la Comisión de Bienestar Animal que los animales puedan ser sacrificados si no son reclamados por sus dueños.

Por lo anterior, la también diputada de la bancada animalista, Ana Villagrán, recordó que votó en contra de este dictamen en la Comisión porque tiene muchas deficiencias.

Asimismo, adelantó que se presentaría una moción suspensiva para que este dictamen sea regresado a la comisión para subsanar todas las deficiencias.

“Lo que aprobó Morena en la Comisión de Bienestar Animal es bastante grave porque están diciendo que después de un tiempo en los Centros de Atención Canina, los animales pueden ser asesinados, habría un exterminio masivo de animales que llegaran a quedar en estos centros”, sostuvo.



No será llevado al pleno

Por sugerencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y en un ánimo de “llevarlo a un buen puerto”, por segunda ocasión consecutiva, el dictamen de la Ley de Bienestar Animal de la Ciudad de México no será llevado al pleno del Congreso capitalino.

Aunque se inscribió en el orden del día para la sesión ordinaria de mañana, la Comisión de Bienestar Animal solicitará su retiro.

“Si bien hemos tratado de construir consensos y hemos avanzado, de alguna u otra forma siento que este dictamen podría todavía tener buen puerto si se baja”, indicó el presidente de la Comisión, Jesús Sesma.

Cabe recordar, que el miércoles pasado también estaba propuesto para ser integrado en el orden del día, pero al final se decidió también bajarlo.

Este dictamen propone, entre otras cosas, la eutanasia de mascotas que no sean reclamadas y la captura de animales en la vía pública.

Por la mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recomendó a los legisladores no aprobar la Ley de Bienestar Animal hasta que haya mayor discusión.

“Es una ley que está causando mucha polémica también entre asociaciones de protectores de animales. Yo no estoy de acuerdo con que se apruebe el día de mañana, creo que es algo que tiene que discutirse más”, indicó.

Está programado para este martes un plantón a las afueras del Congreso local para exigir que no se apruebe esta ley.

Entre otros, esta movilización es promovida por la Unión de Profesionistas en Pro del bienestar Animal y el Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México A.C.

Pediremos a los diputados de la Ciudad de México que desechen, de una vez por todas, la iniciativa del diputado Jesús Sesma por inconsistente, prohibicionistas y recaudadora que solo busca sacar recursos económicos para crear un negocio al que quiere llamarle Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), el cual deberá estar a cargo de la Agencia de Atención Animal (AGATAN), dijo Aída Álvarez, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas, AC.

Y añadió: “Para realizar este registro, solicitarán los datos personales de los propietarios, sean estos particulares o establecimientos mercantiles. No sobra decir que pretenden cobrar una cuota por cada uno de los registros que se realicen, lo que representará el costo más alto para aquellos que concentran, por su actividad profesional, mayor número de especies”.

Ejemplo a seguir en materia animal

Sesma se desiste de la propuesta y no comparte postura de Sheinbaumm, minutos más tarde, Jesús Sesma emitió un pronunciamiento en el que destaca que esta ley pone a la Ciudad de México como un verdadero ejemplo a seguir en todo el mundo en materia animal.

Lamentablemente, dijo, el protagonismo de algunos y los intereses oscuros de otros se han encargado de desprestigiarla, “difundiendo por varios medios una serie de mentiras que muchos han creído, como que se trata de una ley solo de mi autoría, o que se matará a los animales de la calle, o que se cobrarán impuestos”.

Precisó que todo ello ha ocasionado que exista una opinión muy negativa del dictamen que crece día a día, tan es así, sostuvo, la propia jefa de gobierno, “por razones que desconozco”, ha recomendado que se discuta por más tiempo, lo cual respeto, pero desde luego, no comparto, sobre todo, comentó, porque esta propuesta tuvo su origen y fue anunciada desde el propio gobierno de la Ciudad, además de que ha sido revisada por varias dependencias gubernamentales que le han dado su aprobación.

“Ante ello, con mucha tristeza debo comunicarles que he tomado la decisión de solicitar el retiro del dictamen de esta nueva Ley para que ya no sea discutido en el pleno del Congreso. Ello no quiere decir que dejaré de luchar, al contrario, estos ataques de los que no quieren a los animales, solo me impulsa a replantear la estrategia para seguir adelante, por lo que les aseguró que no descansaré, junto con los miles de animalistas que existen en todo el país, hasta que se prohíba todo aquello que lastima a los animales y que no nos deja seguir avanzando como sociedad”, apuntó.

Con información de Omar Díaz.



