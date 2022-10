Sheinbaum señala la doble moral de quienes critican a las Fuerzas Armadas pero piden que protejan a su familia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estuvo de acuerdo con la postura de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, sobre el doble discurso cuando la oposición crítica a las fuerzas armadas.

Ayer, durante su comparecencia Rosa Icela Rodríguez dijo: "No se entiende es el doble discurso de quienes en privado piden a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina y en público nos denuestan constantemente” e incluso algunas senadores piden protección de las Fuerzas Armadas para sus familias".

En ese sentido, Sheinbaum señaló que en la entidad hay una clara coordinación con el Gobierno de México en las tareas de seguridad, y que no podría estar en contra para que ayuden a otra entidad.

“Es muy de doble moral, yo creo que aquí podría decir, como la opinión pública está en contra de que participe el Ejército, las Fuerzas Armadas, nosotros no estamos de acuerdo con ello. No, aquí decimos la verdad, claro que colaboramos y claro que ahí donde los necesitamos, que bueno que participen, aquí en la Ciudad, por las características de la policía de la Ciudad, es menos necesario, pero cómo nosotros vamos a estar en contra de que ayuden a Guanajuato o los habitantes de otra entidad, a los habitantes de Colima, o a los habitantes de Baja California, para que no se crean que es un asunto partidario”, sostuvo.

Lee también: Así responde Lilly Téllez a Rosa Icela Rodríguez y Claudia Sheinbaum por pedir seguridad de la Guardia Nacional

Sheinbaum criticó que a quienes en público denostan la labor del Ejército Mexicano, pero en privado piden su apoyo.

“Lo malo es cuando en público dices: no queremos la militarización, esto es militarización y después te volteas y le hablas por teléfono a la Secretaría y le dices: por favor necesito a la Guardia Nacional, la necesito porque tengo muchos problemas y luego aparte para la familia, yo creo que hay que decir la verdad”, señaló.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

cls