Sheinbaum se reunirá con feministas para determinar convivencia de Joven de Amajac y antimonumenta

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se comprometió a reunirse este jueves con el colectivo feminista que ocupa la exglorieta de Cristóbal Colón y que busca la instalación de la antimonumenta, mujer con el puño en alto, y que, por el momento, no tienen un consenso para la convivencia con la Joven de Amajac.

Durante la develación de la escultura de Dolores Jiménez y Muro en Paseo de la Reforma, un grupo de familias de personas desaparecidas y feministas se manifestaron pidiendo la intervención de Claudia Sheinbaum para aclarar que ambos grupos tendrán un espacio, uno en la glorieta donde se encuentra el ahuehuete y otro dónde estaba Cristóbal Colón, respectivamente.

Cabe mencionar que, la mandataria capitalina no estuvo presente durante el acto protocolario, pero arribó al lugar para develar la estatua, momento en el que fue interceptada por los manifestantes.

"Racistas y clasistas"

El grupo de personas reclamaron que este sábado, la mandataria dijo que quienes están en contra de la instalación de la "Joven de Amajac" son "racistas y clasistas".

"El jueves a la 1 de la tarde puede ser (...) Ayer lo tomaron mal, yo no dije eso, yo dije "al no querer una mujer indígena es racista", no es a ustedes", aclaró la mandataria capitalina.

La mandataria pidió que la reunión del siguiente jueves solo se lleve a cabo con las mujeres de la Glorieta de las Mujeres que Luchan y que próximamente se reunirá con las familias de los desaparecidos.

Los manifestantes estuvieron de acuerdo, pero pidieron a la mandataria capitalina que sea respetuosa con sus declaraciones y cuando se dirigían a ellos.



