Sheinbaum responde al Tribunal: "No violamos ninguna ley electoral" en la revocación de mandato

Luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que gobernadores de Morena incurrieron en violaciones a la ley durante la revocación de mandato, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no violaron ninguna ley electoral y que solo buscan judicializar temas que tienen que ver con la democracia.

“Desde mi punto de vista buscan judicializar temas que tienen que ver con la democracia, y nosotros no violamos ninguna ley electoral (…) no (me preocupa), nosotros hacemos lo que nos dicta nuestra conciencia y estamos convencidos que no violamos una ley electoral sino que estamos contribuyendo el proceso democrático de nuestro país”.

En compañía con el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, Sheinbaum señaló que el Instituto Nacional Electoral no actuó de manera adecuada en el proceso de revocación de mandato, ya que no hubo la difusión suficiente y ha sido totalmente parcial en su actuación.

“Los hubiéramos querido ver, por ejemplo, en las elecciones de Aguascalientes o Durango, donde hubo denuncias de personas golpeadas, dónde estuvo el Instituto Nacional Electoral, por eso uno de los temas más importantes ahora es la discusión de la reforma democrática”.

Agregó: "Porque no podemos seguir con instituciones electorales, llámese Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral o instituciones locales, que en realidad responden a intereses personales o de grupo, no responden a intereses de la democracia", aseguró.

Mientras tanto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que hay una persecución del INE ya que es evidente, “acuérdense que nos quitaron las candidaturas en Guerrero y en Michoacán".

"Es evidente, se nota, se ve, lo que diría mi paisano Juan Gabriel, originario de Parácuaro, Michoacán: lo que se ve no se pregunta y la persecución ahí está, hay de parte del INE, aunque no les guste escucharlo, pero sí hay una persecución contra las acciones, los candidatos, gobernadores, gobernadoras de este movimiento nacional que es Morena".



