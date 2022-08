Sheinbaum no ve claridad en resolución del Tribunal Electoral por "vulnerar los principios de equidad"

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que no hay claridad en la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes a través de su sala superior pidieron que se analizara el contexto en el que participan tanto la mandataria como el canciller, Marcelo Ebrard en actos públicos catalogados como actos anticipados de campaña.



“Bueno ahí… fíjense, sí vale la pena comentarlo, porque la Sala Especializada Regional del Poder Judicial Electoral −por llamarlo así−, emite una resolución de que no se puede sancionar ni al canciller, ni a mí por un tema de supuestos actos anticipados de campaña. Llega a la Sala Superior del Tribunal y ellos lo regresan a la Sala Especializada y dicen: analicen el contexto".



“Desde mi punto de vista, es muy subjetivo analizar el contexto, o sea ¿qué quiere decir analizar el contexto?, ¿dónde están, digamos, las pruebas para poder sancionar a alguien o no sancionarlo?”, enfatizó.

Dijo que “nosotros vamos a presentar y estar atentos en lo que ocurra nuevamente en la sala especializada, que ya había resuelto que no había ninguna falta”.

Cuestionó el señalamiento de analizar un contexto y enfatizó que no se explica dicha determinación.

“O sea, si ya claramente se había dicho, pues no incurrieron de acuerdo con la ley, en ninguna falta, pues ahora que quiere decir el contexto, porque estarán de acuerdo conmigo que el contexto pues es sumamente subjetivo”.

