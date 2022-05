Sheinbaum felicita por su cumpleaños a Elena Poniatowska; destaca que le ha dado voz a las mujeres

Durante el evento “Elenísima 90 años”, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, felicitó Elena Poniatowska por su trayectoria como escritora, periodista y activista ya que a lo largo de su vida le ha dado voz a las mujeres.



“Le has dado voz sin titubeos a muchos y muchas protagonistas de las luchas sociales que han forjado nuestra patria y que nos han llevado al lugar donde estamos y donde seguimos luchando con esperanza porque era un símbolo Elena para todas nosotros y nosotros porque nos has dado voz desde hace décadas”.



En el recinto del Palacio de Bellas Artes, Sheinbaum agradeció a Elena Poniatowska por querer al pueblo de México y seguir escribiendo, por reivindicar la lucha de las mujeres, por no titubear nunca y por sus decenas de libros.

Sheinbaum recordó que la escritora fue testigo del “fraude electoral” del 2006 y 2012 y aseguró que Elena Poniatowska nunca dudó ya que al contrario siempre fue franca.



“ Elenita que sean muchos, muchos años más de la gloria de tenerte. Gracias Elena”, expresó la mandataria capitalina en compañía del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, así como secretario del Gobierno federal.



Hoy celebramos la vida de una mujer de convicciones y de lucha, cuya obra ha sido crucial para entender la historia de nuestro país durante muchas generaciones.

Hoy celebramos la vida de una mujer de convicciones y de lucha, cuya obra ha sido crucial para entender la historia de nuestro país durante muchas generaciones.

Felicidades, @Eponiatowska. #Elenísima90Años



