La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que se encuentra “preparada” para ser presidenta de México, pero que ya habrá tiempo para todo ya que en este momento se encuentra enfocada en la capital del país.

“Pues claro que estamos preparados, pero ya habrá su tiempo para todo”, comentó al ser cuestionada si se encuentra preparada para ser presidenta de la República en el 2024 o próximamente.

Agregó: “Si estamos preparados, pero ahorita evidentemente viendo el Metro y atendiendo a la Ciudad”.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo señaló que no ve mal el término “chorcolata” ya que es una manera distinta de hablar sobre los “destapes” además que es utilizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es una manera de mencionar que se terminó aquello del estilo del tapado que se tuvo durante mucho tiempo”, abundó.



Eventos de Morena

Sobre las asambleas de Morena en diversos estados del país, la mandataria capitalina aclaró que son eventos de unidad preparatorios ante las elecciones en Estado de México y Coahuila, y que si bien a distintos puntos de vista siempre se mantiene la unidad.

“(La unidad) es muy importante porque nuestros adversarios no tienen propuestas, lo vimos recientemente con Jesús Ernesto y las críticas en redes sociales y lo que tienen es odio, odio en el corazón y la mente, ya no saben ni que decir y la única manera en que nuestro movimiento no avance es que nosotros nos dividamos y se van a quedar con las ganas y eso no va a ocurrir”.



