Sheinbaum dice que hay grupos que han tomado al INE como algo "patrimonial"

El Instituto Nacional Electoral (INE) le pertenece al pueblo de México, no a los consejeros, ni a los partidos políticos, afirmó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien remarcó que “hay grupos que han tomado el INE como algo patrimonial, como si la Democracia les perteneciera”.

En conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre la propuesta de reforma electoral que enviará el presidente de México, donde los integrantes del INE y TEPJDF, sean electos por voto, la jefa de gobierno reiteró que apoya la idea.

“Yo creo que debe fortalecerse el Instituto Nacional Electoral, debe fortalecerse fortaleciendo la Democracia y que deje de ser patrimonio de algunos grupos”, apuntó.

Sobre el perfil que deberían de tener los candidatos a ocupar los cargos de consejeros del INE y magistrados del TEPJF, Sheinbaum respondió que deberán de poner encima, “siempre, al pueblo de México y la Democracia”.

“ La Democracia le pertenece al pueblo de México, es una definición casi tautológica. Entonces, el INE le pertenece al pueblo de México, no a los Consejeros Electorales, no a los partidos políticos; la Democracia es algo de todos y de todas, así lo establece la Constitución la República”.

“Yo estoy de acuerdo, pero además, lo que me llama la atención es que ahora todo el conservadurismo esté en contra; o sea, ¿qué argumentos puede haber para que no se elijan a los representantes del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal por el pueblo de México?, ¿qué argumentos puede haber? Imagínense que dicen que se vulnera la Democracia, no puede haber nada más democrático que elegir a nuestros gobernantes y, en este caso, elegir a la representación del Instituto Nacional Electoral”, acotó.

Sobre reforma energética, lo que se quiere es fortalecer a la CFE, reitera

La Jefa de Gobierno reiteró que es falsa la postura de grupos de oposición de que la reforma energética del Presidente Andrés Manuel López Obrador va en contra de la transición energética y las energías renovables, además de que genera incertidumbre en la inversión. Y aseguró que el deseo es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, #para bien de México porque la situación en la que estamos ahora es una situación que es, ahí sí, es de enorme vulnerabilidad para el futuro del país”.

Indicó que lo que se está es en contra de negocios ilegales que pusieron como marco a las energías renovables, “pero que en el fondo, en realidad, su beneficio eran los grandes negocios; y lo que se quiere es establecer las bases de la transición energética de una manera planeada, que técnicamente sea viable y que sea para el beneficio del pueblo de México, que tenga grandes beneficios en medio ambiente, beneficios para el bienestar y beneficios para el desarrollo económico”.

“Se está dando mayor certidumbre para la inversión porque se está dando una visión de largo plazo al Sector Eléctrico mexicano y más estabilidad al Sistema Eléctrico Nacional”, apuntó.tienes.

acmr