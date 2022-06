Sheinbaum asegura que no aumentará el precio del Metro, Metrobús, y Cablebús

En el marco de las movilizaciones de transportistas para exigir un incremento en el precio del pasaje, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves que el precio del Metro, Metrobús, y Cablebús no subirán.

Y reiteró que la tarifa que piden los transportistas "no lo vamos a permitir, no vamos a permitir eso".

"(...) y el Metro no va a subir, ni el Metrobús, ni el Cablebús; eso sí, de una vez se los digo", añadió.

Comentó que debe haber un mejor transporte en la ciudad, pero también un compromiso de parte de los concesionarios del transporte, porque se les ha dado muchos apoyos.



"Ustedes quizá no lo saben, pero nosotros les hemos dado –a cada concesionario de transporte–, por la pandemia, y después les hemos mantenido los apoyos de 4 mil pesos mensuales por concesión, para que no subieran la tarifa; de igual manera, se les condonaron muchos pagos y ellos quedaron de mejorar el transporte, pero esto no ha habido. Entonces, tiene que haber una cooperación mutua, no puede aumentar tanto la tarifa, pero también se tienen que comprometer, porque finalmente el beneficio es para los usuarios del Transporte Público en la Ciudad de México".

Agregó: "(...) nuestra posición y la vamos a seguir manteniendo e informándoles a ustedes, para que cualquier negociación que haya ustedes estén informados, pero tiene que ser responsablemente, a cambio de un mejor Transporte Público en la Ciudad de México".



