Sheinbaum asegura que cambiarán fórmula de distribución del presupuesto para las alcaldías

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que para el siguiente Paquete Económico se cambiará la fórmula de distribución del presupuesto para las alcaldías, principalmente para Azcapotzalco y Tláhuac, las cuales han sido las más castigadas ya que han tenido un déficit en los recursos.



"Lo que estoy planteando ahora, se lo acabo de plantear a la secretaria de Finanzas (Luz Elena González), es que generemos una condición donde haya una compensación por ese déficit histórico que han tenido estás alcaldías; porque Tláhuac requiere mayor presupuesto, ya que parte del problemas de los baches, falta de luminarias que tiene Tláhuac no es porque la alcaldesa no quiera trabajar sino sencillamente no le alcanzan los recursos".



Agregó: "Azcapotzalco, que hoy está gobernada no por Morena de todas maneras a mí me parece que quedó muy castigada en el presupuesto, me lo planteo la alcaldesa y cuando lo revisamos en efecto hay un castigo que trae la alcaldía por la condición en la que se hicieron los presupuestos".

En conferencia de prensa, Sheinbaum detalló que ahora se encuentran analizando todo el tema presupuestal, "estamos viendo si puede haber una compensación por este déficit histórico que han tenido y está necesidad de servicios públicos que tienen", reiteró.



Sheinbaum Pardo mencionó que en el 2015 aún el presupuesto se manejaba políticamente, por lo que se castigaron las alcaldías ganadas por Morena entre ellas Azcapotzalco y Tláhuac.



Cambio en la fórmula del presupuesto

Pero que cuando llegaron a gobernar se cambió la fórmula del presupuesto con el número de población, población con alta marginación, superficie y superficie con suelo de conservación, pero esa fórmula era el adicional del presupuesto que se daba, pero que hubo demarcaciones que se quedaron rezagadas.



"Tlalpan recibió un presupuesto adicional porque era la alcaldía con mayor superficie y como superficie fue parte de la fórmula, fue una compensación, pero Azcapotzalco y Tláhuac no recibieron el presupuesto suficiente y hoy tiene muy poco presupuesto. No significa que por tener menor población no tengan que pavimentar todas sus calles,

Iztapalapa tiene más recursos, Gustavo A. Madero tiene más recursos, Cuajimalpa aún menor recursos, pero se vio beneficiada y tiene lo correspondiente".



Sheinbaum mencionó que Tláhuac y Azcapotzalco son las alcaldías que serán beneficiadas por este cambio, pero que siguen analizando todo el tema presupuestal.



