Sheinbaum analiza reabrir por segmentos el tramo elevado de la Línea 12 del Metro

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que analiza la posibilidad de reabrir el tramo elevado en la Línea 12 del Metro por segmentos, además señaló que las empresas encargadas de la rehabilitación harán una presentación quincenal sobre los avances.

“Estamos evaluando en la Línea 12, todavía no podríamos decirlo, estamos evaluando si pudiera abrirse primero un tramo o no, todavía no está totalmente definido, lo que sí es que se están acelerando los trabajos dada la curva de aprendizaje que ya se tuvo”, dijo en conferencia.

Lee también VIDEO: Conductora atropella a niño que iba en un patín del diablo; trata de escapar y luego la detienen

La mandataria capitalina informó que aún no hay fecha para la reapertura del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, pero resaltó que actualmente se refuerza el tramo que va sobre Periférico.

“Recuerden que les comenté que cada tramo entre columnas es un proyecto ejecutivo prácticamente distinto, ya están terminadas todas las piezas de fabricación, queda solo una pieza por fabricar, hay 33 claros terminados y hay un avance alrededor de 5 a 6 claros semanales”, dijo.

Agregó: "No tenemos exactamente la fecha (de apertura) pero va bastante avanzado y se está atendiendo al mismo tiempo 250 claros de reforzamiento, el tramo donde fue el accidente y el tramo espejo que también se demolió todo, va bastante avanzado".

Lee también Manifestaciones CDMX: Alistan ofrendas en el Metro para pedir alto a la negligencia

Cabe recordar que, el 15 de enero reinició la operación el tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro, el cual va de Mixcoac a Atlalilco. Lo anterior al estar suspendido un año y ocho meses del accidente en el viaducto elevado donde fallecieron 26 personas.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

axl