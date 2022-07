Sheinbaum agradece a policía que la llevó en moto durante operativo por cierre parcial de Línea 1

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agradeció al policía que la escoltó a bordo de su motocicleta durante la supervisión del operativo de transporte por el cierre de la Línea 1 del Metro.

A través de su cuenta de Twitter, compartió una fotografía junto con el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

“Gracias a Carlos, un excelente potro de la @SSC_CDMX por haberme llevado hoy en moto”, escribió.

Gracias a Carlos, un excelente potro de la @SSC_CDMX por haberme llevado hoy en moto a la supervisión del operativo de transporte por el cierre de la L1 del @MetroCDMX. pic.twitter.com/Tk7Mai8BHh — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 11, 2022

Previamente en conferencia de prensa, la jefa de gobierno destacó que el primer día de dicho operativo de movilidad había transcurrido ordenado y sin incidentes.

Precisó que parte de dicho orden se debió a los trabajos previos que se hicieron el fin de semana, en donde se detectaron las fallas que debían atenderse.

Además indicó que dos mil funcionarios participan en este operativo de vialidad, y que a partir de la siguiente semana ya sólo estarán aproximadamente 600 trabajadores de la Semovi y el Metro para orientar a los usuarios.

Lee también: Así va el servicio de transporte de apoyo en la Línea 1 en su primer día de cierre parcial

El director general del Metro, Guillermo Calderón, detalló que a las 00:00 horas de este lunes iniciaron los trabajos de modernización en la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), mismos que durarán ocho meses.

Informó que se están haciendo adecuaciones de acceso para el ingreso de maquinaria a los túneles, por la zona de Salto del Agua, y el desmontaje de charolas y corte de vía para su retiro.

“Estamos trabajando en dos frentes, un frente que irá de Salto del Agua hacia Zaragoza que es el punto principal y único de salida de materiales; y otro de Pantitlán hacia Zaragoza. Esto es lo que se inició a las 00:00 horas”, explicó.

En este sentido, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recalcó que construirán una nueva Línea 1 y que estos no son trabajos de reparación.

“No es una reparación, es una nueva línea 1; es decir, no es que se va a reparar una vía o se va a reparar un aparato o se va a cambiar algo en particular, no. Se saca todo del túnel y se vuelve a poner, se saca incluso lo que se llama el balasto, que son las piedritas que están en medio de los durmientes, es decir, se saca absolutamente todo y se vuelve a colocar todo nuevo. Entonces es realmente… por eso hablamos de una nueva línea 1 porque se cambia todo, incluidos los trenes”, subrayó.

¿Qué trabajos se harán en la Línea 1 del Metro?

La nueva línea 1, como la ha llamado el gobierno capitalino, tendrá un sistema de vías renovado, actualizado a los estándares internacionales más altos de seguridad, calidad y eficiencia; además habrá 29 trenes nuevos, reducción del tiempo de espera y menos retrasos en el servicio por averías.

En total se sustituirán 19 kilómetros de vía (pistas de rodamiento, riel de seguridad, barra guía, etc.), modernización de zonas de maniobra y talleres en Zaragoza, cambio y modernización de sistemas eléctricos y electrónicos de vía y sustitución de línea de alimentación alta tensión y subestaciones de rectificación (Metro-energía).

Además, los 29 trenes serán más modernos, diseñados y fabricados especialmente para la Ciudad de México.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl