Sensibilizan a taxistas sobre violencia de género en la Magdalena Contreras

“Tal vez no nos hemos dado cuenta de que estamos mal y con estos talleres podemos empezar a reflexionar, no porque seamos adultos significa que ya no podemos aprender; al contrario, siempre hay que mejorar, por eso estamos aquí”, dijo Felipe Cabañas, quien es taxista desde hace 15 años y asistió al primer curso de Construcción de Masculinidad y la Violencia de Género, impartido en la alcaldía Magdalena Contreras.

En el Parque El Reloj, ubicado en la calle Orizaba, colonia San Jerónimo Aculco, 45 taxistas asistieron a un curso organizado por dicha demarcación, en coordinación con la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México y la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), para brindar un mejor trato y disminuir la violencia a las usuarias de este medio de transporte.

Sentados en un medio círculo, todos los conductores participaron en las actividades como fue una lista de juegos infantiles donde aprendieron que los roles de género se imponen en las personas por medio de la educación y no es cuestión de la naturaleza. “Eso sí, compañero, todos somos iguales, pero nos criaron diferente, ahí está el problema”, comentó un conductor.

Adán Erik Castro Lara, director de Movilidad de la alcaldía, informó que esta es sólo la primera etapa para mejorar el servicio, ya que han tenido “muchos problemas, muchos reportes en violencia de género que primero se tratará con los taxistas y después con conductores del transporte público”.

De acuerdo con datos de esta demarcación, en las zonas altas, específicamente en las colonias Las Cruces, El Tanque, San Bernabé y Los Padres, son las que han recibido más quejas de violencia hacía las mujeres.

Sin embargo, la demarcación refirió que al no existir denuncias formales, no se tiene contabilizado cuántas han llegado.

Cuando a los taxistas les preguntaron si sabían de qué iba a tratar el curso, la mayoría respondió que no. Andrés Cortes, uno de los asistentes, aseguró que lo importante era siempre dar un mejor servicio para competir contra las empresas privadas como Cabify y Uber.

Los cursos se seguirán impartiendo el resto de este año y principios del siguiente; al finalizar, los taxistas recibirán una certificación en perspectiva de género y derechos humanos.