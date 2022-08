Semovi extinguirá rutas 81 y 36 tras accidente donde microbús cayó a canal en Xochimilco

El Secretario de Movilidad, Andrés Lajous, informó sobre la extinción de las rutas 81 y 36, por lo que tendrán que convertirse en empresas y sustituir sus unidades.

En el caso de la ruta 81, el secretario de Movilidad informó que será sancionada 30 días en el que no operarán.

“Vamos a sancionar con 30 días que no podrán operar, las 130 unidades y sus concesiones serán extinguidas de forma definitiva. Se tendrán que convertir en empresa”, acotó.

El domingo una de sus unidades se llevó un puesto de comida y cayó en uno de los canales, resultando lesionados y una persona falleció.

Ayer vecinos de la colonia Caltongo, exigieron a la Secretaría de Movilidad, el retiro de la concesión y el apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros.



Anuncian nuevo corredor

Al respecto, a través de la gaceta BIS, la secretaría de Movilidad, indicó que como parte de las acciones para brindar un servicio seguro y de alta calidad para las y los usuarios del transporte público, el aviso por el que se establecen las vialidades en las que se implementará el servicio de transporte de pasajeros público colectivo en la modalidad de Corredor “Xochimilco” (Tasqueña - Xochimilco - Milpa Alta), con lo cual se dará paso a la extinción de las concesiones individuales de las rutas 81 y 36 para dar inicio a una nueva empresa de transporte público.

Para este nuevo corredor se tendrá una extensión de recorrido aproximado de 57.67 kilómetros considerando ambos sentidos de circulación. Con el anuncio del Corredor “Xochimilco” (Tasqueña - Xochimilco - Milpa Alta), se dan a conocer las vialidades en que se realizará la prestación de transporte de pasajeros en esta modalidad entre las que destacan Calzada Taxqueña, Canal de Miramontes, Prolongación División del Norte, entre otras.

La lista de vialidades se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b1c9f6f06... Asimismo, se informa que los concesionarios individuales de transporte colectivo que actualmente prestan los servicios en los recorridos mencionados, sean o no integrados al nuevo Servicio Zonal, se sujetarán a los procedimientos administrativos correspondientes para la extinción de las concesiones individuales.

Adicionalmente, se establecieron las siguientes medidas para mejorar la operación de este corredor:

a) La prohibición de sitios, bases, lanzaderas y paradas para el ascenso y descenso de vehículos de transportes públicos ajenos al corredor de transporte, con excepción de los ya existentes, mismos que deberán armonizar su operación.

b) La restricción de la circulación de otro transporte público colectivo en las vialidades en que opera el corredor de transporte, con excepción de los ya existentes, siempre y cuando no tengan el mismo origen - destino.

c) La restricción de la circulación de los concesionarios individuales de transporte colectivo que actualmente prestan los servicios en los recorridos descritos y que no acrediten la titularidad de su concesión o decidan no integrarse al Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros del Corredor Concesionado “Xochimilco” (Tasqueña - Milpa Alta).

d) El retiro de equipamiento auxiliar, servicios y elementos incorporados a la vialidad, no necesarios para la operación del corredor de transporte.



Ayer se publicó en Gaceta el aviso por el cual se extinguen las concesiones de la ruta 81 y 36. En el caso de la 81:

Suspensión del recorrido por 30 días

130 unidades se extinguirán de manera definitiva y se sustituirán por nuevos autobuses https://t.co/Tz8qTAcl06 pic.twitter.com/TbJUQtks18 — Andrés Lajous (@andreslajous) August 17, 2022

