En el marco de la celebración del Sábado de Gloria, donde algunos capitalinos acostumbran lanzarse agua, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, solicitó a la población no desperdiciar agua y aseguró que se va a intensificar los operativos.

“Solicitarle a la población que, frente a esta emergencia y con toda responsabilidad, por favor no tiren el agua. Pero también decirles que el operativo va a estar más intenso que en otros años para llevarse al Torito a todos los que se encuentren tirando agua. Nuestra recomendación es: por favor no tiren el agua, no festejen el sábado de gloria”, dijo.

Recordó que en caso de ser detenidos, la multa va de mil 700 a 3 mil 400 pesos, así como un arresto de 25 a 36 horas.

La secretaria de gobierno, pidió también a los capitalinos evitar aglomeraciones y mantener la sana distancia, ante la pandemia por coronavirus en estos días de Semana Santa.