El Gobierno de la Ciudad de México exhortó a la población a extremar precauciones durante la temporada vacacional y evitar incendios forestales.

La Secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza aseguró que “Estos días de descanso, cuando salimos con la familia a espacios abiertos, tomemos todas las precauciones para evitar incendios en la Ciudad de México. Nuestros bosques no deben perderse por descuidos”.

También informó que se logró controlar un incendio forestal registrado en el paraje “Las Palomas”, zona ubicada entre los límites de la Ciudad de México y el estado de Morelos en la alcaldía Tlalpan.

Esta labor se enmarca en el tercer día de operaciones continuas en la zona afectada, donde se estima una superficie impactada de 600 hectáreas. Gracias al esfuerzo conjunto de entre 15 y 20 brigadas diarias, con la participación de aproximadamente 200 combatientes forestales, el siniestro se encuentra bajo control.

Como parte de los protocolos de vigilancia post-incendio, se mantendrán patrullajes preventivos para descartar reactivaciones causadas por brasas o pavesas.

Adán Peña Fuentes, titular de la DGCORENADR, alertó sobre los riesgos durante esta temporada seca y la necesidad de prevención por parte de la ciudadanía:

“Este año tenemos que tener mucho cuidado con los factores de riesgo para no generar un incendio forestal. Si visitas el Suelo de Conservación, por favor no prendas fogatas en sitios no indicados y ten especial cuidado con la basura, especialmente el vidrio, que puede provocar incendios. Estas dos próximas semanas son críticas. No podemos generar una carga adicional para estos héroes que defienden el Bosque de Agua, nuestro pulmón y esponja verde”.

Finalmente, las autoridades reiteraron que continuarán con presencia permanente en campo para atender de forma directa cualquier conato de incendio.

cr