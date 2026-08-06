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La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México inauguró la exposición "Ajolotes del corazón", la cual está integrada por 100 piezas de diversos artistas.
La titular de dicha dependencia, Ana Francis López Bayghen Patiño, explicó que las obras estarán a disposición del público en la Plaza Tlaxcoaque y en el embarcadero de Cuemanco, en Xochimilco.
Sin embargo, agregó que una pieza que no puede estar a la intemperie, por lo que se exhibirá en el Museo de la Ciudad.
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Refirió que estos ajolotes ya se habían expuesto previamente en varios festivales futboleros durante la justa mundialista, pero ahora estarán disponibles en estas nuevas sedes hasta finales de septiembre.
“No hubo una sola persona que haya venido en el Mundial que no haya hablado de la cultura de la ciudad. Vinieron al futbol, pero todo el mundo estaba muy impresionado de la alegría, del amor de la comida, de la cultura de la ciudad y el futbol”, subrayó.
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López Bayghen Patiño apuntó que las piezas reúnen una amplia muestra de técnicas y propuestas plásticas, ya que cada uno es diferente de otro.
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“Empezamos con la Nopalera en el corazón (otra exposición), ahora con los ajolotes. La Nopalera ahí sigue paseando todavía, está en el AIFA (Aerouerto Internacional Felipe Ángeles) una buena parte y otras aquí en el Jardín Flotante. Y pensamos que los ajolotes van a tener también un buen tramo de vida”, agregó.
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La secretaria comentó que buscarán hacer una reunión con los artistas plásticos de la capital para revisar cómo pueden mejorar las condiciones de las exposiciones públicas.
“Nos gustaría mucho escucharlos, imaginar juntos, juntas, como las estrategias colectivas que podamos hacer para que tenga mucho mayor proyección esto tan hermoso que hacen” afirmó.
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dmrr/cr
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