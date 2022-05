“Se recupera el convivir y celebrar con la familia”

Después de dos años de pandemia de Covid-19, este 10 de mayo “regresarán los abrazos, y reuniones para festejar a la mamá y agradecerle a Dios”, dijo Alfonso Mendoza, quien acudió a una tienda departamental en el Centro Histórico para comprarle un regalo a su esposa, quien es madre de sus dos hijos.

Apuntó que a diferencia de 2020 y 2021, este año “se recuperará aquello que se perdió por un momento: el convivir y celebrar con la familia”.

Durante un recorrido que EL UNIVERSAL realizó por el Centro Histórico se observó gran cantidad de compradores en tiendas departamentales, algunos para cotizar precios, otros para adquirir el producto y regalarlo el próximo Día de las Madres.

Cristina Fidencio Rodríguez acudió ayer a una tienda departamental ubicada en avenida 20 de Noviembre para ver qué pedirá a sus hijos de regalo y aseguró que el Día de las Madres “es nuestro reinado, desde la mañana hasta la noche”.

“Ya vi el presupuesto y lo que voy a pedir, dinero para comprarme lo que me gustó. Hay muchas cosas que necesito, y si me dan el dinero mis hijos, vengo y me compro lo que quiero”, remarcó.

Aseguró que atrás quedó el confinamiento por coronavirus. “Le doy gracias a Dios la oportunidad de seguir viviendo, de estar con mi familia y que podamos ya volver a salir, hacer nuestra vida diaria y seguir disfrutando”, expresó.

Mientras que Claudia Erika Romero fue con su hermana Yolanda a un restaurante de comida china para celebrar con anticipación y libertad en compañía de sus hijas.

Yolanda apuntó que “tener a mis hijos ya es un regalo y estar ahorita con salud después de lo que hemos pasado con el Covid, pues mejor; sí me da gusto estar ya en familia otra vez”.