Se inició denuncia penal contra operador del Metro CDMX que condujo en estado de ebriedad: Sheinbaum 

Luego que un operador del Metro fue sorprendido por usuarios conduciendo en estado de ebriedad, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se inició una denuncia penal además de las medidas administrativas contra el conductor.

En ese sentido, la mandataria explicó que el director del Metro, Guillermo Calderón reforzará todas las medidas de inspección a los conductores del Sistema de Transporte Colectivo (STC).



"Para fortalecer que todos los conductores del Metro, evidentemente no vengan alcoholizados ni menos, entre otras cosas que ocurren, que si van con el celular, que si van escuchando música, que no es la generalidad sino que ocurre a veces. El director del Metro ha establecido medidas para que esto no ocurra para la protección de la ciudadanía".

Agregó: "En este caso no solo hubo medidas administrativas sino que hubo una denuncia penal".



