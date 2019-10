Se blinda CDMX por elección interna de Morena

En este espacio le contamos que la elección de hoy de consejeros nacionales de Morena en la Ciudad está muy disputada entre los diferentes grupos para conseguir los espacios que les den mayor peso y por ello, se prevé que saquen chispas, pues las denuncias de que hay padrón rasurado o de que hay presunta intervención de algunos alcaldes ayer empezaron a tomar fuerza entre los morenistas. Desde el viernes, en el Gobierno capitalino, decidieron blindarse y reiterar que no intervendrán en el proceso, por ello, desde la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a cargo de Juan José Serrano, se ordenó resguardar los vehículos oficiales y equipo de comunicación este fin de semana y que cualquier anomalía sea reportada.

Diputados piden alternativas para llegar al aeropuerto de Santa Lucía

Nos platican que en la comparecencia del secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteva, diputados locales del PRD, PVEM y de Encuentro Social cuestionario al funcionario capitalino sobre cuáles serán las alternativas viales y de movilidad que tendrán los habitantes de la metrópoli para trasladarse al nuevo aeropuerto que se ubicará en Santa Lucía, en el Estado de México. Los legisladores como Jorge Gaviño, del PRD; Teresa Ramos, del Partido Verde Ecologista de México, y Fernando Aboitiz, de Encuentro Social, pidieron que este tema no se dejé de lado para que cuando se ponga en operación no cause no sólo molestias, sino afectaciones a los pasajeros. Don Jesús aseguró que ya se está trabajando en un estudio de las opciones y no se dejará el tema. ¿Les dará el tiempo?

Los alebrijes serán patrimonio cultural de la CDMX

El desfile de Alebrijes que organiza desde hace 13 años el Museo de Arte Popular será considerado como patrimonio cultural de la Ciudad de México así lo anunció el secretario de Cultura local, José Alfonso Suárez del Real, al dar el banderazo de salida del evento en la plancha del Zócalo capitalino. La declaratoria para preservar esta celebración, que cada año suma más y más asistentes —ayer se habla de casi 44 mil personas que lo vieron—, nos precisan, ya se está trabajando porque la misma debe ser publicada en la Gaceta Oficial capitalina para ser oficial. ¡Enhorabuena a todos los cartonistas que participan cada año!

La piedra en el zapato del edil de Toluca

El presidente municipal de Toluca, el morenista Juan Rodolfo Sánchez Gómez, cada vez tiene menos éxito en sus estrategias, nos cuentan desde aquellas tierras. La más anunciada desde el inicio de su gestión fue la “limpieza” de comercio ambulante en zonas como la Terminal de Autobuses en la capital mexiquense, o la región del Tianguis Aviación Autopan que anunció con bombo y platillo ¿la razón? Nos cuentan que los ambulantes y llamados “toreros”, han regresado a las calles. Lo que nos platican, desde el ayuntamiento, es que estas acciones no son fortuitas, pues los informales presumen que detrás de ellos hay grupos políticos, pero el tema es que el ambulantaje persiste.