Toluca, Méx.- Saúl García González de 15 años de edad lleva siete días desaparecido, lo último que se supo de él fue que lo contactaron vía redes sociales para ofrecerle un presunto trabajo en Zacatecas, por lo que salió el jueves 16 de junio de su casa en Toluca, pero no se volvió a comunicar.

Su mamá, Militza González dijo que el jueves salió a las 07:48 de la mañana de su casa en Villas Santin, en la capital mexiquense y hasta el momento se sabe que viajó para unirse a un presunto grupo de trabajo.

Esta mañana sus familiares se manifestaron junto a la Catedral de Toluca, para demandar que las autoridades agilicen la búsqueda del menor.

Militza explicó que el jueves salió a comprar cosas para el desayuno y hacia la secundaria, pero no volvió. De acuerdo con cámaras de los vecinos, la última vez que fue captado caminando por el rumbo eran las 21:00 horas de ese jueves.

Lee también: Estudiante de Medicina de la UNAM fallece al lanzarse de edificio en CU

Dijo que el último mensaje que mandó a una de sus amigas de la secundaria fue que iba a trabajar en algo de automóviles, pues le gusta la ingeniería. El último WhatsApp que envió fue: "voy saliendo del estado, voy rumbo a Zacatecas, si me conecto y mando mensaje es porque estoy bien, si no lo hago es porque algo salió mal".

Denuncian engaño en redes sociales

Su mamá señaló que al niño lo engañaron a través de las redes sociales, por lo que intuye que al salir rumbo al destino que creía seguro, se dio cuenta que algo andaba mal.

Refirió que a Saúl le hicieron un depósito a través de las Farmacias Guadalajara, pero desde Lagos de Jalisco y pese a que le dieron esos datos a la Fiscalía General de Justicia mexiquense no ven avance en la búsqueda.

"No hemos tenido respuesta del niño, nosotros le estuvimos marcando (al celular) y él ya tenía más de medio año con ese número telefónico, pero en una de las ocasiones me respondió una señora, diciéndome que es su número y que no conoce al menor, pero es raro porque mi niño tenía ese número desde hace más de seis meses", detalló.

Lee también: Profesor de música de preescolar en Ecatepec jugaba a la "víbora negra” para abusar de niños

La señora pidió a las autoridades que sigan todas las pistas que han recabado y vayan a buscar a su hijo.

Por su parte la FGJEM informó que realiza acciones para la localización del menor, entre ellas la difusión de los boletines de búsqueda, solicitud de análisis de llamadas, entrevistas con testigos y vecinos e inspección en el lugar de los hechos y fue activado protocolo y boletín de Alerta Amber.

Además se hizo rastreo institucional y en hospitales, entrevistas a sus amistades, quienes refirieron que fue a despedirse de ellos comentándoles que iría a buscar trabajo en Zacatecas o Jalisco, por lo que se activó Alerta Amber Nacional.

Derivado de lo anterior, fueron solicitadas colaboraciones a los estados mencionados y personal del área de ODISEA está en contacto con enlaces de Protocolo Alba para que apoyen la búsqueda.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/acmr