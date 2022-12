Sanciones no son asunto político: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no tiene nada de político que haya más sanciones de la Contraloría General local hacia alcaldías gobernadas por PAN-PRI-PRD; los casos, indicó, deben ser un tema administrativo o por posible corrupción.

“Aun cuando la Contraloría es parte del gobierno central, ustedes saben que el contralor es electo por el Congreso [local] y por las características de la Contraloría no acostumbro a establecer acuerdos a quien sanciona y quién no porque no es un asunto político, es un asunto administrativo y, en su caso, de posible corrupción”, comentó la mandataria en conferencia de prensa.

En ese sentido, la Secretaría de la Contraloría General informó que, además de las sanciones aplicadas por los Órganos Internos de Control de las 16 alcaldías, también se han levantado, presentado o iniciado otros 67 procedimientos contra funcionarios de las diferentes demarcaciones.

No obstante, la dependencia precisó que aún no hay sanciones firmes en contra de estos funcionarios, y tampoco detalló en qué alcaldías se han iniciado.

En su edición impresa de este martes, EL UNIVERSAL publicó que la Contraloría capitalina, a través de sus 16 Órganos Internos de Control de las alcaldías, ha sancionado, desde el 1 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2022 a 359 funcionarios y, en promedio, la mayoría de éstas han sido en alcaldías de la UNA.

A través de varias solicitudes de información a los Órganos Internos de Control, este medio pudo saber que en el periodo de referencia se aplicaron 222 sanciones en contra de servidores públicos de las alcaldías de oposición, es decir, un promedio de 24.6 por demarcación.

En tanto, en las siete alcaldías de Morena hubo 137 funcionarios sancionados, esto es, un promedio de 19.5 por alcaldía.

Al respecto, legisladores del PAN consideraron que “en política no hay casualidades”. La diputada local Frida Guillén aseguró que la Contraloría General es un brazo político de Sheinbaum y Morena, donde las denuncias en contra de alcaldes o funcionarios de la 4T no prosperan, pero cuando se trata especialmente del PAN hasta carpetas de investigación hay.

“Por eso, además de haber acudido como sistema el PAN a la fiscalía para conocer cuántas y cuáles carpetas de investigación tenemos como diputados o alcaldes, haremos lo propio en la Contraloría porque la persecución política en este año fue tremenda”, dijo.