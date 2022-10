Sancionan a 77 bikers por cometer infracciones

El Gobierno capitalino realizó un operativo de supervisión a motociclistas sobre Puente la Morena y Viaducto, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde levantó 77 infracciones de tránsito.

El operativo estuvo a cargo de las secretarías de Movilidad (Semovi) y de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Iniciativa Bloomberg, con el propósito de fortalecer la seguridad vial, prevenir incidentes de tránsito de motos y salvar vidas.

La administración capitalina indicó que las acciones continuarán en distintos puntos de la Ciudad en las próximas semanas.

La Semovi detalló que de las 77 infracciones que se aplicaron por no cumplir con distintas disposiciones del Reglamento de Tránsito, como no portar licencia de conducir, placas o permiso de circulación de la Ciudad de México, así como no usar el casco y transportar con menores de 12 años a bordo. También se realizaron 41 remisiones al corralón.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, comentó que este operativo tiene la finalidad de concientizar a los motociclistas. Además, explicó que en estas jornadas de seguridad se aplica la prueba de alcoholemia, así como la revisión de documentos, el uso correcto de casco y el número máximo de personas que deben viajar a bordo de las unidades.

Es importante precisar que con el operativo del día de hoy suman ocho operativos de conciencia vial, seis informativos y dos con infracciones.