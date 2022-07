Salud de CDMX emite recomendaciones ante vacunación Covid para niños de 5 a 11 años

La Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, invitó a madres y padres de familia, así como a tutores de menores de 11 a 5 años, a llevarlos en el momento que les corresponda para evitar largas filas.

A través de un comunicado de prensa, la funcionaria precisó que para recibir su vacuna es importante que los pequeños no tengan sintomatología como fiebre, dolor de garganta, tos o fiebre que pueda dar indicios de padecer COVID o que ya tengan el virus, dado que en ese estado no podrán ser vacunados, debido a que no surtirá el efecto deseado del biológico, y es mejor aislarlos para no contagiar a otras personas.

Subrayó que las reacciones a la vacuna en menores son las mismas que en adultos: molestia en el sitio de la aplicación del biológico, molestia en el brazo, dolor de cabeza, un poco de febrícula (bajarla con baños de agua tibia o un antipirético pediátrico y descanso).

Asimismo, recomendó no tocar el lugar del piquete, ni aplicar pomadas, y sólo en caso de ser necesario, tomar un analgésico pediátrico

Finalmente, en caso de que las niñas o niños estén enfermos de Covid19, López Arellano pidió no preocuparse por no poder llevarlos en el día que les corresponde de acuerdo al calendario establecido, pues 15 días después de que la niña o niño pase la etapa de la enfermedad, podrá ser inoculado y sólo hay que esperar a que se den nuevas fechas.