Salud CDMX recomienda este regreso a clases continuar con el uso de cubrebocas en espacios cerrados

Debido al regreso a clases presencial, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, recomendó seguir con el uso de cubrebocas en espacios cerrados, además del lavado de manos frecuente y uso de alcohol gel, entre otras.



“Seguimos recomendando el cubrebocas para que se utilice en espacios cerrados como son las aulas. Pueden estar en espacio abierto sin él, pero cuando se conviva en el salón es mejor traerlo puesto”, comentó.



En ese sentido, Oliva López invitó a los encargados de los planteles educativos a garantizar la disponibilidad de agua y jabón para promover el lavado frecuente de manos, así como instalar material para el secado de las mismas y un depósito de basura.



“La toma de temperatura y los tapetes sanitizantes ya están excluidos de la dinámica, pero en los sanitarios debe de haber la posibilidad de lavarse las manos con agua y jabón, además de que en las escuelas exista disponibilidad de alcohol gel para que el alumnado y docentes lo utilicen en la entrada del salón, es decir que se use de manera generalizada porque siempre protege”.

Asimismo, resaltó que es fundamental mantener una alimentación saludable y evitar el consumo de bebidas azucaradas con el propósito de que las niñas y niños cuenten con una salud adecuada.



Respecto de las personas mayores de 18 años que laboren en las escuelas, destacó la importancia de que tengan su cuadro completo de vacunación y, en su caso, los refuerzos que requieran.



“La vacunación no es obligatoria, pero es muy importante que el personal docente, directivo y todo el de apoyo en los planteles tenga su esquema de vacunación completo porque esto disminuye el riesgo, no el contagio, pero sí de presentar cuadros graves y desenlaces fatales”, refirió.





Por ello, exhortó a quien aún le falta alguna dosis o que por la razón que fuera no tienen ninguna, a acudir a uno de los 55 puntos de vacunación, los cuales se pueden consultar en vacunación.cdmx.gob.mx.



“Siempre ha habido una buena respuesta en la población para vacunarse, y por ello tenemos de las coberturas más altas de la ciudades que pueden ser comparables, andamos al 97 por ciento de esquema completo y 85 por ciento en refuerzo, y seguimos inoculando, por lo que la invitación a que vayan por la dosis que les falte está abierta”, precisó López Arellano.



La secretaria de Salud también descartó que sea obligatorio presentar un prueba Covid-19 para saber si estudiantes docentes, directivos, así como trabajadores administrativos son negativos a la enfermedad.

