Transportistas de la Ruta 57 anunciaron que interpondrán un amparo tras el anuncio del gobierno capitalino de retirarles la concesión, pues señalan que esto fue una venganza por haber solicitado un aumento a la tarifa.

Precisaron que con esta acción el gobierno local viola sus derechos humanos al trabajo, libre expresión y manifestación de ideas.

Gabino Ortega, dirigente de la Ruta 57, señaló que serán extinguidos por haber pedido un incremento de cinco pesos a la tarifa.

“Lo que hicimos fue pedir aumento, lo que molestó al secretario, lo que ha llevado a la Secretaría de Movilidad (Semovi) a discriminarnos, acusándonos de insensatos, incoherentes, y nefastos, de ser lo peor en la Ciudad, nos tratan peor que delincuentes”, expuso.

Aseguró que lo publicado en la Gaceta Oficial el pasado viernes es el resultado de un abuso de autoridad, y de funcionarios empeñados en una visión antidemocrática y alejada de toda transparencia.

Acusan venganza política

Por lo anterior, operadores y concesionarios advirtieron que el gobierno local y la Semovi no tienen la última palabra a anunciar que 'morirá' su operación como Ruta 57, pues más allá de una acción de gobierno, se confirma una venganza de tinte político, encabezada por Andrés Lajous.

Ortega señaló que lo anunciado por las autoridades es una respuesta institucional llena de ira para aplastar cualquier acto contrario a su forma de gobierno, una negación al diálogo y al acuerdo, pues lo que impera es intolerancia y la discriminación.

“Y con ello no aceptar que viola el artículo 116 de la Ley de Movilidad, porque no hay orden de comparecencia, y no hay ni una sola orden para que se acudiera a conocer la queja como lo establece la ley, dejar pasar hasta tener 339, por qué”, expuso Ortega.

Recordó que según el artículo 116 de la Ley de Movilidad, para la extinción de una concesión, la Semovi notificará por escrito al concesionario los motivos de extinción en un plazo y fijará un plazo de 10 días para que presente pruebas, alegatos y manifieste lo que a su derecho convenga.

Transcurrido dicho plazo, la Secretaría emitirá acuerdo señalando fecha y hora dentro de los diez días siguientes para el desahogo de las pruebas que así lo ameriten.



Aseguran que la Ruta 57 ha sido impulsora del cambio en la movilidad

Gabino Ortega indicó que la Ruta 57 ha sido impulsora del cambio en la movilidad, hasta que llegó Andrés Lajous, quien no los ha recibido en ningún momento.

Precisó que la Ruta 57 fue la primera en la Ciudad de México en cambiar combis a microbuses y después microbuses por autobuses, por eso su petición de una mejor tarifa para ir acorde con una urbe tan importante.

“Hemos insistido en la necesidad de ajustar tarifas y equilibrarlas al contexto nacional y al proceso inflacionario que en este gobierno dice no existe, la respuesta es el espíritu miserable del sistema de gobierno que sólo autorizó un peso de incremento y ahora nos salió de peso desaparecer, lo que quiere Lajous es que nadie sepa su sociedad en las aplicaciones”, añadió Ortega.

Y complementó: “Un peso que no permite hacer nada, pero a la autoridad le da facultades para ejercer el peso del Estado y aplastar a las voces disidentes a las que se las ha cancelado de facto toda posibilidad de disentir”.



