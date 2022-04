Nezahualcóyotl.- Por segundo día consecutivo Roxana, la joven de 22 años, quien es acusada de matar al hombre que la violó en mayo del 2021, protestó frente a la sede del Poder Judicial de la Federación (PJF) de Nezahualcóyotl, para clamar que sea revisado el recurso de amparo que interpuso su abogado ayer, porque el próximo lunes podría regresar a prisión, luego de que un juez del Tribunal de Alzada de Texcoco revocó la medida cautelar que le permite enfrentar el proceso en libertad.

Acompañada de integrantes de la agrupación Nos Queremos Vivas Neza y de familiares, Roxana pidió clemencia a las autoridades judiciales porque no quiere regresar a la cárcel, pues solo defendió su vida del hombre que abusó sexualmente de ella y que amenazó con matarla después.

“Cuando un hombre te agrede sexualmente después de eso te amenaza con matarte, tú te defiendes, no sabes ni de dónde sacas esa valentía, realmente yo creo que el miedo, mi vida corría peligro en ese entonces, no estoy orgullosa, esto pasó, no estoy orgullosa de que haya muerto una persona, pero yo amo a mi vida y creo que cualquiera de ustedes hubiera hecho algo, hay personas que matan por gusto, yo no lo hice por gusto, ni por dinero, eso está claro”, comentó.

Podría volver a prisión

Después de estar más de hora frente a las instalaciones del PJF, ubicadas en el Bordo de Xochiaca, donde colocaron una carpa, con mantas de apoyo y un equipo de sonido, Roxana y su abogado ingresaron al recinto para preguntar si se le había asignado un número de expediente al recurso de amparo para que sea revisado antes del lunes cuando tiene programada una audiencia en los Juzgados de Control adherentes al penal Neza Bordo, en la que podría ser detenida por el delito de homicidio simple con exceso de legítima defensa.

“Justicia retardada, es justicia denegada!” Gritaron varias veces frente a la sede del PJF las mujeres que apoyan a Roxana en su lucha legal porque consideran que los jueces no han aplicado la perspectiva de género en el caso y lo han hecho de una manera machista solo para perjudicarla a ella.

Al salir del edificio el abogado Ángel Carrera explicó que finalmente les proporcionaron el número de expediente del recurso de amparo que promovieron ayer para que Roxana pueda enfrentar el proceso en libertad, como lo determinó un juez de Control, por lo que pudo salir de la cárcel el 16 de febrero, luego de estar recluida durante nueve meses en el penal Neza Bordo.

“La resolución sería concedernos la suspensión provisional, ordenando a las autoridades que las cosas se queden en el estado en el que se encuentran, que se resuelva el fondo del asunto”, lo que significa que Roxana debería estar en libertad para proseguir las otras etapas del proceso que enfrenta, explicó representante legal.

El próximo lunes en la mañana les informarán si procede el juicio de amparo que interpusieron para que se mantenga la determinación del juez de Control que le permitió dejar la cárcel y seguir en libertad el proceso, si no ocurre de esa manera y se respeta la resolución del Tribunal de Alzada de Texcoco, emitida el fin de semana, que revocó la medida cautelar de que esté libre, en la audiencia que tendrá por la tarde del lunes Roxana será aprendida otra vez y regresará a prisión.

No evidará la ley

Roxana, originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca y madre de un niño, confirmó que no evadirá la acción de la justicia, continuará en la lucha por defender su dignidad, aunque le cueste creer en un sistema judicial que hasta ahora le ha volteado la espalda, pues la verdadera víctima es ella.

Según la carpeta de investigación, el 8 de mayo del 2021, Sinaí (el hombre al que mató) se encontraba en compañía de Roxana, quien lo estranguló hasta privarlo de la vida, luego cortó diversas partes del cuerpo.

Más tarde, salió del domicilio con el cuerpo de la víctima en un costal y una bolsa negra, al momento de arrastrarlo fue detenida por policías municipales de Nezahualcóyotl.

Ese 8 de mayo se dirigía a su casa, pero unas calles antes de llegar se encontró a una amiga y se quedó a platicar.

Según una carta que escribió la joven, difundida por el colectivo Nos Queremos Vivas Neza, minutos después se unió a la plática un muchacho que solo conocía de vista, al despedirse el sujeto que era trabajador de una tienda de abarrotes se ofreció a acompañarla y ella aceptó.



“Llegó cuando yo me estaba retirando, se ofreció a llevarme a mi domicilio que es muy cercano, cuando llegamos se puso necio, me obligó a dejarlo entrar, me insistió que vivía muy lejos que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto, insistió tanto que me asusté, me dio miedo, por tonta accedí, sé que muchos me juzgarán por lo que hice, y tal vez dirán, es su culpa ella lo dejó entrar, estaba espantada, tenía miedo, lo dejé entrar, le puse una colchoneta en el piso, y le dije que ahí se podía quedar”, contó.

Cuando ya estaba acostada en su cama Roxana, Sinaí la atacó físicamente y la violó, mientras se defendía ella tomó una playera y lo asfixió hasta provocarle la muerte, de acuerdo a su relato.

Asustada metió el cuerpo en un costal, salió y lo dejó en la calle Organillero, en la colonia Benito Juárez, pero en ese momento un vecino la observó y pidió apoyo de policías municipales que iban pasando, quienes al revisar el costal hallaron el cuerpo de un hombre, por lo que fue detenida e ingresada al penal Neza-Bordo.

Denunció que no le realizaron pruebas periciales, examen médico, psicológico e inclusive que no presentó su declaración donde narró que fue violada.

lr