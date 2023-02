Rosaura Ruiz no va por Rectoría de la UNAM, dice tras renunciar a la SECTEI CDMX

La secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), Rosaura Ruiz, descartó que su salida de la administración local sea para contender por la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"No, no tengo interés (para contender por la rectoría). Mi interés es regresar a la academia, a mi trabajo académico, y además seguir apoyando al gobierno sobre todo a través de Ecos, esa red se ha convertido en algo muy importante con trabajo colaborativo e institucional y multidisciplinario no solo para la Ciudad sino para el país", mencionó en entrevista con medios.

Agregó: "Me interesa seguir en ese terreno fomentando esa interacción entre las instituciones de educación superior en investigación de la Ciudad".



A pregunta sobre cuándo dejará oficialmente el puesto, la secretaria indicó que iniciarán un proceso de entrega recepción para la nueva titular, Ofelia Angulo Guerrero.

Mientras tanto, la siguiente titular de la SCTEI mencionó que será "un gran reto, ya que sé que los zapatos que deja la doctora Ruíz son muy amplios, pero el trabajo que queda por delante es continuar lo hecho".

Lee también Tras denuncias por chineros en La Merced, García Harfuch lanza operativo para reforzar seguridad

"Consolidar las universidades creadas, consolidar el Centro de Innovación Vallejo, y proyectos en conjunto, la Red Ecos es una gran aliada para las políticas públicas de la Ciudad y tener el respaldo científico en la toma de decisiones de mucha tranquilidad y confianza que la doctora Ruíz continuará en la Red Ecos", mencionó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

axl/rmlgv