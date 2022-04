Ecatepec.-Al acudir a emitir su voto a una casilla de Jardines de Morelos, el alcalde morenista de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, dijo que esperan que más de 200 mil personas participen en la Consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El edil dijo que más de 2 mil policías locales, así como elementos de la Guardia Nacional realizan patrullajes en el municipio más poblado del Estado de México para garantizar que sea una jornada de tranquilidad en todas las comunidades ecatepenses donde se instalaron casillas.

Reconoció que hubo algunos retrasos en la instalación de las casillas pero que más tarde darán a conocer un reporte más completo.

Invitó a participar a la ciudadanía en este ejercicio democrático inédito en la historia del país, sin importar la decisión que hayan tomado, el punto es que acudan a la casilla que les corresponde y lo voten.

Reducción de casillas

El edil comentó que por la reducción de casillas que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) habría menos participación ciudadana.

“Seguramente sí, sin embargo nosotros siempre velamos porque en los ciudadanos salgan y participen, digo finalmente entendemos que no es para el gusto de pues nuevamente de los de los círculos oligarcas y para los círculos conservadores, pues también este era un desafío no solamente es que alguien dirija y conduzca la Presidencia de la República o en algunos otros lugares gobiernan ahora como una gran alternancia, sino que también pues son parte de las decisiones que se han venido tomando en otras esferas y en otras incluso en otros poderes como el Senado, como la Cámara de Diputados, el propio Poder Judicial que acaba de emitir resoluciones muy importantes para la vida no solamente política, sino también económica de de una nación”, mencionó.

Lee también: ¿Ya ubicaste tu casilla para votar en la consulta de revocación de mandato?

lr/cls