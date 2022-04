El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, rechazó haber pretendido “boicotear” la jornada de Revocación de Mandato, como lo acusó el presidente de Morena capitalino, Tomás Pliego Calvo, “cuando en realidad lo que hicimos fue monitorear para que todo estuviera en orden. No me culpen de su fracaso y que la gente no haya salido a votar”, sostuvo.

En un mensaje difundido por las redes sociales, el alcalde panista respondió así a las imputaciones del líder morenista, “porque inventó una historia de que queríamos meternos en la elección, cuando lo que nos interesaba, y nos interesa, es mantener el orden; es decir, cuidamos porque todo estuviera bien en la jornada y ahora nos la voltea”, denunció.

Aceptó que funcionarios de su administración fungieron como representantes de casilla, “y no tiene nada de malo, pues como ciudadano tienes ese derecho. Pero no es para que esa labor sea motivo para crear chismes y difundir tonterías. Como alcalde me interesa que todo esté tranquilo”, dijo.

Lee también: Morena acusa al PAN de sabotear jornada de revocación de mandato en CDMX

Es decir, insistió Tabe Echartea, “lo que me interesa es defender el voto libre, pero lo que hagan los partidos es cosa de ellos. Estos servidores públicos de la alcaldía estuvieron en algunas casillas, porque es su derecho, además de que fue domingo y era su descanso; tienen derecho a participar y no hay ningún impedimento”, reiteró.

Lamentablemente, añadió, “como fue poca la participación de la gente, buscan a quien culpar, de crear esta historia de mentiras, es un auto atentado para justificar porque hubo poca gente, cuando utilizaron una campaña millonaria de dinero público en las calles y al ver que no resultó como querían, pues hay que buscar a quien culpar. Así es este partido”, acusó.

Explicó que caminó por varios lugares de la Alcaldía, acompañado de su director de Participación Ciudadana, “y como siempre ocurre, la gente al verme me saluda, me pide cosas, pero eso está muy alejado a que quisiera boicotear la jornada. Esa es una vil mentira. Me fotografiaron cuanto quisieron, pero sólo recorrí la Alcaldía para supervisar que no existieran problemas. Nada ilegal cometí”, insistió.

Lee también: AMLO gana consulta de revocación en casillas de Polanco y las Lomas; registran baja participación

“Transformaron los hechos, cambiaron el contexto de la realidad para desprestigiarme, porque hay muchas personas que pueden atestiguar porque me encontraron en la calle. Y me pregunta es que van a cambiar el contexto de las fotos, que tú me quieres a mí, si no me quieres. Porque siempre tratan de sacar de contexto las imágenes”, destacó.

Por otra parte, comentó que a seis meses de asumir el cargo, la Alcaldía Miguel Hidalgo es una de las 11 alcaldías mejor evaluadas, con mayor índice de aprobación en 56.2%, “sé que nos falta mucho por hacer, es cierto, pero está cifra refleja la confianza de la gente en lo que estamos haciendo”, comentó.

En este medio año, reiteró, Miguel Hidalgo ya empieza a tener personalidad, de que algo bueno está sucediendo con el concepto de violencia, impulsamos la economía para beneficiar a los vecinos y organizar de manera periódica las ferias de empleo para nuestro beneficio.

Lee también: "¡Cuántas quimios hubieran comprado!"; crónica de la revocación en "territorio conservador"

Reveló que desde hace tres meses acudió a Pemex, con el propósito de entregar una carta para que retiren los tanques inservibles de gas, que tanto problema ha generado con los vecinos de varias colonias, “y todo por la mala planeación del programa. Es necesario retirar ese material, porque es un tema muy delicado por la salud de nuestros vecinos”, señaló.

Asimismo, habló del programa del estado de fuerza de seguridad, que echó andar este fin de semana con sus homólogos de Cuauhtémoc y Benito Juárez, a fin de mantener más vigiladas las colindancias.



apr