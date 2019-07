Revive la pugna contra espectaculares irregulares

Uno de los pleitos añejos y con más complicaciones legales, dado los múltiples amparos que lo rodean, es el reordenamiento de la publicidad exterior. Luego de la caída de un espectacular que lesionó a cuatro personas en Iztapalapa, las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), a cargo de Ileana Villalobos, urgieron a empresarios a retirar las estructuras ilegales. De hecho, ayer, fueron retirados tres. El hecho es que muchas de estas estructuras ubicadas en azoteas están en un pleito legal con la autoridad y por ello siguen ahí. Veremos si el llamado de doña Ileana es a misa o por fin habrá oportunidad de poner el tan añorado orden en este sector.

Acusa Sheinbaum mensajes negativos

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, alertó en Twitter sobre mensajes enviados a teléfonos celulares sobre que su gobierno dará amnistía a delincuentes. Mediante redes sociales, doña Claudia desmintió que su gobierno vaya a dar perdón a los maleantes, por lo que calificó de falsos los mensajes vía celular que informan esto. Sostuvo que su estrategia para combatir el crimen está basada en cinco puntos como la presencia y atención a las causas e inteligencia y no tiene nada que ver con la amnistía. Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento decidieron salir a acotar estos mensajes, pues los integrantes del gabinete retuitearon el mensaje de doña Claudia y es que el horno no está para bollos.

Otra bala perdida

La madrugada de ayer se registró el caso de una bala perdida que lesionó a una niña de ocho años de edad mientras dormía en su casa en la alcaldía de Iztapalapa. El viacrucis que vivió la familia de la pequeña para lograr que la atendieran fue pasar por dos hospitales de la capital, pero fue hasta que llegó al Instituto Nacional de Pediatría cuando se le otorgó la atención que requería. Las dudas y preguntas surgen: ¿De dónde provino el arma?, ¿se hallará al culpable? Lo que nos dicen es que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pondrá nuevamente en el centro el programa Sí, al Desarme Voluntario, en el que van más de 3 mil armas y 200 granadas recolectadas.

PRD deja solo a alcalde de Ocuilan

Nos platican que el alcalde de Ocuilan, el perredista Félix Linares, parece que no encuentra eco en su lucha contra la tala ilegal que ocurre en su municipio. Resulta que el edil dice que el gobierno federal de plano no lo respalda, pero tampoco lo hace su partido. Nos recuerdan que la semana pasada, don Félix acudió al Congreso del Estado de México para denunciar que había sido objeto de un ataque armado y llevó su camioneta, que tenía el registro de una bala, para pedir apoyo de los legis- ladores perredistas, pero dado que fue en la tarde, no había nadie y no lo recibieron y tampoco se ha pronunciado la dirigencia nacional. Los que saben nos dicen que como el edil de Ocuilan era cercano al experredista Juan Hugo de la Rosa, pues se quedó sin cobijo dentro del partido.