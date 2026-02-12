Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron la mañana de este jueves retrasos y fallas en las líneas A, 3, B, 7, 12, 1, 2 y 5 a través de redes sociales.

En la Línea A, los pasajeros señalaron retrasos de hasta 20 minutos en la espera de un tren: “Buen día , hay un tren en La Paz dirección pantitlan que lleva ya más de 19 minutos u no abre la puerta ya hay muchas personas esperando”; otro agregó: “Lleva 20 min sin pasar ningún metro en línea A @MetroCDMX que pasa?”

El STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión.”

Lee también Día del Amor y la Amistad: Metro pide no ingresar con globos metálicos o inflados con helio; podrían caer a vías y generar un corto circuito

En la Línea 3, los usuarios reportaron demoras y aglomeraciones desde el inicio del servicio: “Tomen precauciones línea 3 terminal indios verdes hasta las 5:30 salió el primer tren andenes llenos y aglomeraciones en las estaciones”, señaló un pasajero, además, otro reportó: “Que onda con tus conductores o tus trenes, todavía que se tardan en pasar L3 (dirección universidad), se quedan parados en la estación más de 5 min.”

Respecto a la Línea B, los pasajeros indicaron tiempos de espera prolongados en ambas direcciones: “Buenos días Algo que informar sobre la línea B Ya tenemos más de 10 minutos y no pasa en ninguna de sus dos direcciones”, publicó un usuario; otro cuestionó: “retardar el servicio en la línea B dirección Buenavista a caso volvieron a retirar otro tren o siguen haciendo revisión de vías? ”

En la Línea 7, también hubo inconformidades debido a la falta de trenes: “Linea 7 que pasa? Siempre lo mismo” y “no hay trenes en la linea 7 rosario, manden por favor esta muy retrasado el servicio”.

Lee también Colocan 72 durmientes sintéticos en zona de transición hacia la Línea 5 del Metro; trabajos no afectan a usuarios

En la Línea 12, los pasajeros denunciaron saturación y retrasos: “Línea 12 igual que ayer. Andenes llenos y trenes hasta el full.”, indicó un reporte, otro preguntó: “Que pasa con línea 12? Ya tiene retraso”.

En la Línea 1, los usuarios reportaron avance lento y falta de información: “Super lenta la linea 1 En cada estación son minimo 10 minutos. Deberían de avisar para que el usuario tome alguna otra alternativa. Siempre lo mismo. ”, expresó un pasajero, por su parte, otro comentó: “Que pasa en la línea 1 No llega ni un metro y no dejan subir al otro metro que está en el andén”.

En la Línea 2, también se registraron quejas por demoras. Un usuario escribió: “No es posible que de estación línea 2 hidalgo a estación deportivo 18 de marzo línea verde se tarde 30 min”; mientras que otro preguntó: “Línea 2 saben si darán servicio ya tardo en salir de cuatro caminos”.

En la Línea 5, un pasajero manifestó: “Como siempre con sus retrasos en la línea 5”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL