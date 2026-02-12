Más Información

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportaron la mañana de este jueves retrasos y fallas en las líneas A, 3, B, 7, 12, 1, 2 y 5 a través de redes sociales.

En la Línea A, los pasajeros señalaron retrasos de hasta 20 minutos en la espera de un tren: “Buen día , hay un tren en La Paz dirección pantitlan que lleva ya más de 19 minutos u no abre la puerta ya hay muchas personas esperando”; otro agregó: “Lleva 20 min sin pasar ningún metro en línea A @MetroCDMX que pasa?”

El STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión.”

En la Línea 3, los usuarios reportaron demoras y aglomeraciones desde el inicio del servicio: “Tomen precauciones línea 3 terminal indios verdes hasta las 5:30 salió el primer tren andenes llenos y aglomeraciones en las estaciones”, señaló un pasajero, además, otro reportó: “Que onda con tus conductores o tus trenes, todavía que se tardan en pasar L3 (dirección universidad), se quedan parados en la estación más de 5 min.”

Respecto a la Línea B, los pasajeros indicaron tiempos de espera prolongados en ambas direcciones: “Buenos días Algo que informar sobre la línea B Ya tenemos más de 10 minutos y no pasa en ninguna de sus dos direcciones”, publicó un usuario; otro cuestionó: “retardar el servicio en la línea B dirección Buenavista a caso volvieron a retirar otro tren o siguen haciendo revisión de vías? ”

En la Línea 7, también hubo inconformidades debido a la falta de trenes: “Linea 7 que pasa? Siempre lo mismo” y “no hay trenes en la linea 7 rosario, manden por favor esta muy retrasado el servicio”.

En la Línea 12, los pasajeros denunciaron saturación y retrasos: “Línea 12 igual que ayer. Andenes llenos y trenes hasta el full.”, indicó un reporte, otro preguntó: “Que pasa con línea 12? Ya tiene retraso”.

En la Línea 1, los usuarios reportaron avance lento y falta de información: “Super lenta la linea 1 En cada estación son minimo 10 minutos. Deberían de avisar para que el usuario tome alguna otra alternativa. Siempre lo mismo. ”, expresó un pasajero, por su parte, otro comentó: “Que pasa en la línea 1 No llega ni un metro y no dejan subir al otro metro que está en el andén”.

En la Línea 2, también se registraron quejas por demoras. Un usuario escribió: “No es posible que de estación línea 2 hidalgo a estación deportivo 18 de marzo línea verde se tarde 30 min”; mientras que otro preguntó: “Línea 2 saben si darán servicio ya tardo en salir de cuatro caminos”.

En la Línea 5, un pasajero manifestó: “Como siempre con sus retrasos en la línea 5”.

