Ecatepec, Méx.— El deportivo San Andrés se llenó de luz y color. El gobierno municipal intervino este espacio, ubicado en avenida La Mora, colonia Los Bordos, en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, y lo rescató para los pobladores, que lo ocuparon con actividades de basquetbol, box, futbol y zumba.

“Mucha luz, mucho color para que la gente vea un cambio radical, para que eso también promueva en nuestras niñas, en nuestros niños, un cambio de conductas, al igual que en la comunidad”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien con un partido de basquetbol inauguró las canchas remozadas.

“Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de los territorios, no volverlos a soltar porque si soltamos otros los han ido agarrando y eso no nos ha ayudado en nada”, pidió.

La colonia Los Bordos forma parte de la región de San Andrés de La Cañada, asentada en la Sierra de Guadalupe y que desde hace décadas enfrenta severos rezagos, sobre todo en materia de servicios públicos y de espacios adecuados para la recreación y el deporte.

El deportivo fue rehabilitado en respuesta a una petición vecinal planteada en una Mesa Comunitaria de Paz realizada en la zona.

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