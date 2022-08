Debido que este lunes regresan a clases un millón 829 mil estudiantes de educación básica, media y superior, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, hizo 10 recomendaciones a los conductores que acudirán a los diversos planteles de educación de las 16 alcaldías.

Cabe mencionar que, las autoridades capitalinas desplegarán 8 mil policías y servidores públicos que estarán en las escuelas, vialidades y estaciones de transporte además habrá 300 elementos de la Guardia Nacional orientando a la ciudadanía.



10 recomendaciones para automovilistas este regreso a clases

1. Salir con anticipación

2. Programar los tiempos de traslado

3. Respetar las medidas sanitarias

4. No estacionarse en lugares prohibidos ni doble fila

5. Respetar los carriles confinados y contraflujo

6. Respetar los límites de velocidad

7. Respetar los señalamientos de tránsito

8. Utilizar el cinturón de seguridad

9. Evitar llevar menores de edad en el asiento delantero

10. No utilizar teléfonos celulares y no utilizar otros aparatos al conducir

