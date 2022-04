Regresa la Pasión de Cristo a Gustavo A. Madero tras 2 años de pandemia

Después de dos años de la pandemia de Covid-19 regresa la Pasión de Cristo este Jueves y Viernes Santo a la alcaldía Gustavo A. Madero donde se espera la afluencia de más de 110 mil personas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Francisco Javier García, coordinador general de Semana Santa de la Pasión de Cristo en Cuautepec, Gustavo. A. Madero, expuso que en dos días participarán 280 actores y se confía en superar el número de asistentes que se registraron en el 2019, fecha en que se realizó la última representación debido a que en los dos últimos años se suspendió debido al Covid-19.

“Estamos emocionados, con la idea de que este año tiene que ser superior a los anteriores. Estamos cumpliendo 52 años, pero esta es la representación número 50 porque no nos presentamos en dos años de pandemia. Para nosotros es una representación muy importante y vemos a la gente muy motivada, muy activa, con muchas ganas. Es una gran bendición”, aseguró.

En esta ocasión, apuntó, que el papel de Jesús de Nazaret lo interpreta Adrián Cruz, de 31 años de edad, y María es Carmen Angélica Martínez.

La seguridad y vigilancia estará a cargo de más de 250 personas de la zona territorial de Gustavo A. Madero, además de elementos de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En la logística participarán alrededor de 500 personas encargadas de las colocación de vallas y de mantener el orden en interior de los parques en donde se realizarán los actos bíblicos.

Horarios de la representación de la Pasión en GAM

El Jueves Santo comenzará a las 14:00 horas de la Iglesia de San Judas Tadeo para realizar la visita a las 7 casas; 16:00 horas, en la Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo se escenificará el lavatorio de pies y la última cena. A las 17:00 horas, saliendo hacia el Deportivo Vivero, para la representación de la oración en el Huerto y la aprehensión de Jesús. A las 19:00 horas, hacia la iglesia del Ser de los milagros, una procesión.

El Viernes Santo iniciará a las 08:30 horas de la salida de la iglesia del Señor de los Milagros a la Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo; 10:00 horas, sentencias de Herodes y Pilatos. 12:00 Horas, viacrucis por las calles de Cuautepec; y 14:00 horas crucifixión de Cristo en el Deportivo El Vivero.

Medidas ante Covid-19

Para la representación de Jueves y Viernes Santo el llamado a la ciudadanía es el uso de cubrebocas, gel antibacterial y en lo posible, mantener sana distancia, subrayó Francisco Javier García.

“En esta ocasión, el cubrebocas, aunque las autoridades han dicho que ya no es necesario en exteriores, nosotros lo estamos haciendo obligatorio para las personas que quieran pasar al interior del Deportivo Viveros, que es donde se llevará a cabo la crucifixión. En el trayecto será un poquito más difícil, pero el llamado es a seguirlo utilizando, de alguna manera, todo el grupo, los actores llevarán cubrebocas, además que se les aplicará gel a los asistentes”, remarcó.

También señaló que por la pandemia de Covid-19, que aún sigue, este año no se escenificarán los pasajes bíblicos de Sábado de Gloria, por lo que en la edición 50 de este 2022, se interpretó Domingo de Ramos, y el Jueves y Viernes Santo. “Estamos reduciendo lo que hacíamos antes, ya no representamos la escena de la multiplicación de panes, y el sábado de reflexión. Lo estamos suspendiendo para minimizar el número de asistentes y contribuir a que no haya contagios, dijo.



