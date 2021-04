Reforma a la Ley de Salud paraliza al Congreso local

Debido a que Morena, PT y PRI no quisieron bajar del orden del día, la discusión y, en su caso, aprobación de la Ley de Salud, PAN, PRD y AES no aprobaron los trabajos para este jueves, por lo que no habrá sesión ordinaria en el Congreso local.

Aunque habrá sesión solemne, para la entrega de Medallas al Mérito Juvenil.

Luego de 53 minutos de discusión, los panistas, perredistas y la Asociación Encuentro Social (AES) acusaron que “no sólo pretenden desaparecer el programa Médico en tu Casa, sino muchos otros beneficios para los capitalinos”, por lo que al no obtener los votos de las dos terceras partes, no fue aprobado el orden del día y, en consecuencia, queda suspendida la sesión ordinaria.

Aunque los dos representantes de Morena, una del Partido del Trabajo (PT) y los dos del PRI, rechazaron la propuesta argumentando “que el dictamen fue aprobado por mayoría en la Comisión de Salud, donde fue discutido ampliamente y escuchamos a todos los actores”.

Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, y Christian Von Roehrich, del PAN, acusaron que de incluirse en el orden dicho dictamen, “sabemos que habrá un ‘albazo’ del grupo mayoritario, por lo que exigimos bajen la propuesta y lo reservemos para una sesión presencial. Morena y aliados pretenden un auténtico robo de los beneficios de salud ganados por los capitalinos”.

“No estamos pidiendo sea invalidado, pero sería sano que en una sesión presencial lo discutamos. Es para que la gente vea quiénes los van a despojar del programa Médico en tu Casa, por el que se luchó tanto para convertirlo en ley”, denunció el vicecoordinador del PRD en el Congreso local.

Von Roehrich agregó que “no sólo es ese programa, también van a desaparecer los apoyos a los enfermos con Sida, a mujeres que deciden abortar, entrega de medicamentos, en fin, esta dichosa ley despoja a los capitalinos de todo, pero quieren disfrazarlo”.

Incluso, reveló que “es tanta la soberbia de Morena, que ignoró la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, quien hizo observaciones de todos los despojos que sufrirán los capitalinos. Claro, les urge aprobar el dictamen, porque siguen los abusos de este Gobierno que tanto presume que defiende a los pobres. Más bien quiere vernos a todos como pobres”, acotó.

En respuesta, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, alegó que “todo lo que dicen es mentira, porque sus propios representantes en la Comisión de Salud votaron a favor del dictamen. No entiendo porque ahora vienen y dicen mentiras”, sostuvo la diputada al defender el punto.