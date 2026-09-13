Ecatepec, Méx.— El gobierno municipal recuperó el Parque Texalpa, en la comunidad del mismo nombre y que estuvo en posesión de particulares durante varios años. Ahí, se implementó el programa Cambia de Cancha para ofrecer actividades gratuitas a la población.

“Otro espacio recuperado que estuvo secuestrado, que creía [quien lo ocupaba] que los espacios se pueden entregar como concesión. No, son espacios públicos, son de la gente, con actividades gratuitas, pintado, lleno de color que cambia la vida de nuestros habitantes y sobre todo de las niñas y los niños y las y los jóvenes”, enfatizó la alcaldesa Azucena Cisneros.

El Parque Texalpa fue remozado y pintado por trabajadores municipales; cuenta con murales que impactan el entorno urbano.

“En este espacio se volaron los candados para poderlo recuperar (...). Eso se acabó en Ecatepec. El territorio se defiende y hoy la gente lo sabe”, expresó la edil.

De acuerdo con el gobierno municipal son 500 espacios públicos de la localidad que estuvieron en el abandono o eran administrados por particulares, los que están en proceso de recuperación como parte del programa Cambia de Cancha.

Con ese esquema, instructores imparten clases gratuitas en diversas actividades como box, y basquetbol, entre otras.

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