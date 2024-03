Las obras del Tren Interurbano México-Toluca se reanudaron en la zona de las barrancas de la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que los vecinos, que mantenían un bloqueo en la zona, y la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) capitalina llegaran a un acuerdo para que se reconstruyan las casas afectadas por los trabajos.

“Fue una vecina la que empezó a juntar a otros vecinos porque se le cayó una parte de su casa, tengo entendido que el techo (...) empezaron a hacer paros para detener la obra, y hace cuestión de tres semanas reanudaron la obra a cambio de que les repararan sus casas”, compartió una de las vecinas de la colonia El Capulín.

La Sobse informó a EL UNIVERSAL que tras entablar mesas de diálogo con los vecinos de la colonias El Capulín y Liberales de 1857, ubicadas en la calle Río Tacubaya, se llegaron a acuerdos que incluyen visitas e inspecciones en los inmuebles, emisión de dictámenes y realizar trabajos de rehabilitación y reconstrucción en los domicilios que lo requieran.

“Tendrá como un mes que reanudaron las obras, no tiene mucho pero no pararon mucho, yo creo como tres meses (...). La mayoría no quiere meterse en problemas”, comentó Esperanza, otra vecina.

En un recorrido realizado por la zona, Norma, junto con otros residentes, manifestaron que existe “favoritismo” a la hora de decidir cuáles viviendas serán reparadas y cuáles no. También señalan que no todas las casas afectadas están siendo atendidas.

A un costado de la calle Presa Tacubaya, donde la vialidad ha sido completamente bloqueada a causa de las obras, se puede apreciar a trabajadores juntando materiales y preparando mezclas tanto para la construcción del Tren Interurbano como para intervenir en algunas de las casas aledañas.

En la zona hay una amplia presencia de personal de construcción, así como maquinaria pesada como grúas, tractocamiones, perforadoras, trabajadores, banderilleros y personas de logística operando en las inmediaciones.

Una de las principales quejas de los vecinos que compartieron su testimonio es el hecho de que varias viviendas que están recibiendo reparaciones ya contaban desde hace tiempo con daños previos al comienzo de la construcción del Interurbano, y ahora están siendo reparadas con la “excusa de que fueron ocasionadas por la obra del tren”.

“Hay mucha gente que busca beneficiarse. Hay casas que le pusieron piso nuevo a su patio y eso no se levantó con las obras (...) había gente que todavía estaba en paro y les vinieron a poner drenaje que estaba tapado y se aferraron para que se los repararan”, indicó otro de los colonos.

Unos metros antes sobre calzada Minas de Arena, donde hace un mes se cayó una dovela, las obras se encuentran suspendidas, afirmaron vecinos, y la zona está cercada por un reja que, según los locales, fue puesta pocos días después del accidente y desde entonces no ha habido actividad en ese tramo de la construcción, ni se ha reparado el daño en la estructura original.

De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, los trabajos solamente se han reprogramado, y precisó que en Minas de Arena la intervención no está detenida, ya que actualmente se traslada la lanzadora de dovelas para ubicarla en los siguientes apoyos de la estructura del tren.