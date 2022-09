"Quiero escuchar qué ha hecho por la Cuauhtémoc": Sandra Cuevas confirma asistencia a informe de Sheinbaum

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, adelantó que asistirá al mensaje con motivo del Cuarto Informe de actividades que realizará la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el Congreso de la Ciudad de México.

En entrevista, señaló que irá a escuchar el mensaje para saber qué se ha hecho a favor de la alcaldía.

“Sí, sí pienso asistir. Ya nos invitaron, por supuesto que vamos a ir, quiero escuchar qué ha hecho por la Cuauhtémoc, quiero ver si se habla con verdad, qué ha hecho por la Cuauhtémoc; y tengo que ir, además es nuestra obligación de los alcaldes. Aquí no es si me caes bien o me caes mal, es nuestra obligación y debemos comportarnos como servidores y funcionarios públicos”, destacó.

Este mensaje por los cuatro años de gobierno de la mandataria capitalina se realizará el próximo 7 de octubre en el recinto legislativo local, ubicado en el cruce de las calles Donceles y Allende en el centro de la Ciudad.

Inician trabajos de reencarpetamiento de la Zona Rosa

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dio el banderazo de salida a los trabajos de reencarpetamiento de la Zona Rosa, mismos que durarán tres meses.

Al hacer un recorrido por el lugar, detalló que se invertirán 20 millones de pesos para cambiar toda la carpeta asfáltica y mejorar la imagen de este sitio que a diario es visitado por miles de personas.

De igual forma, precisó que el objetivo, una vez concluido el reencarpetamiento de la Zona Rosa, es hacer lo mismo en toda la colonia Juárez.

Asimismo, anunció que construirán un corredor verde sobre la calle de Génova, y que se reubicarán a los 200 comerciantes ambulantes que se encuentran sobre esa calle peatonal.

“Los empresarios nos van a apoyar para ir arreglando todos los arriates, vamos a empezar por la flora y con la carpeta asfáltica para, posteriormente, ya poder intervenir Génova y convertirlo en el primer corredor verde de la Ciudad de México. Vamos a recuperar la colonia Juárez y vamos a recuperar y a darle vida a la Zona Rosa”, puntualizó.

Sandra Cuevas detalló que estos trabajos se realizarán de noche para no afectar las actividades económicas ni el tránsito vehicular.

A su vez, precisó que platicarán con los 200 comerciantes de la zona para proceder a reubicarlos, pues ninguno de ellos cuenta con permiso de la alcaldía.

“Aún así vamos a sentarnos con cada uno de ellos porque sabemos que no son 200 personas, son 200 familias. Vamos a sentarnos con cada uno de ellos para que podamos darles un punto distinto de venta, pero no van a estar ni en la Condesa, ni en Hipódromo, ni en Juárez, ni en ninguna de las dos Roma, ni tampoco en la colonia Cuauhtémoc”, destacó.

La alcaldesa confió en que el gobierno capitalino no detenga estos trabajos, como ya lo hizo en Garibaldi en donde pararon las obras y ahora no están trabajando.

