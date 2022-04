"Queremos a la Guardia Nacional y no paramilitares", dice mujer Triqui resguardada en refugio

Los integrantes de la comunidad Triqui, quienes fueron reubicados a un refugio en la colonia Valle Gómez, acusaron que no pueden salir del lugar debido a que se encuentran resguardados por elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En ese sentido pidieron a las autoridades locales una reunión con el Gobierno de México para que "se enteren" de lo que está sucediendo en su comunidad en Tierra Blanca, Oaxaca.

"Lo único que queremos es la presencia de la Guardia Nacional y no paramilitares porque avientan la piedra y esconden la pinche mano (...) Ahorita no puedo hablar mucho con mis compañeros parece que no quieren que salgan (del albergue) porque hacen eso", indicó una mujer de la comunidad Triqui.

Cabe mencionar que la comunidad Triqui mantiene bloqueado la lateral del Circuito Interior a la altura la calle Rayas, cerca del Mercado de Valle Gómez.

Triquis acusan estar "secuestrados" en albergue de CDMX

La tarde del lunes, integrantes de la comunidad Triqui, que fueron reubicados en un albergue, luego de permanecer un año y tres meses en protesta sobre avenida Juárez, denunciaron que están en calidad de “secuestrados” en ese lugar, pues no los dejan salir a realizar sus actividades comerciales.

Esto provoco un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) que se acercaron al albergue ubicado en la esquina de calle Rayas y Circuito Interior, en la colonia Valle Gómez.

Autoridades del Gobierno Capitalino dieron a conocer que sostiene una plática con los dirigentes de este grupo vulnerable para llegar a un acuerdo, pues el objetivo es que no regresen al plantón o tomen otras calles, por lo que se dialoga buscar un lugar mejor para ellos.

ardm/rmlgv