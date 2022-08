Proponen subir hasta 13 años de prisión el castigo a "montaviajes" en CDMX

El diputado local de Morena Nazario Norberto propuso castigar con hasta 13 años de prisión a los llamados “montaviajes”, es decir, a aquellas personas que defraudan con falsas ofertas de viaje o paquetes para vacacionar.

Esta iniciativa busca agregar un artículo 233 Ter al Código Penal local para aumentar, en una tercera parte, las penas por fraude a quienes, por medio de engaño con el fin de obtener un lucro para si o para otro, ofrezca por cualquier medio viajes, reservaciones, o similares con fines turísticos que resulten falsos o inexistentes, en perjuicio de patrimonio del solicitante.

Actualmente, el delito de fraude se castiga con sanciones de seis meses a 10 años de prisión y de 400 a cuatro mil días de multa. Es decir, que la pena para los “montaviajes” en la Ciudad de México sería de ocho meses a 13.3 años de prisión o de 533 a cinco mil 333 días de multa (de 51 mil 285 pesos a 513 mil 141 pesos).

Nazario Norberto justificó la presentación de esta iniciativa ya que el crimen se moderniza y se deben emitir, en conjunto con las autoridades, políticas públicas o actualizar las leyes necesarias que amparen y sancionen conductas antijurídicas como los famosos “montaviajes”.

Detalló que este modus operandi consiste en generar páginas falsas o agencias que de manera virtual ofrecen viajes turísticos dentro y fuera del país a precios accesibles. Piden un anticipo para garantizar el paquete y en ocasiones la totalidad del monto.

Una vez que el o los excursionistas llegan al lugar de destino, se percatan de que éste no existe o jamás hubo una reservación, o no pueden acceder al vuelo porque el usuario no está registrado.

Hace unos días, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México señaló que el número de reportes por fraudes cometidos por agencias de viajes en línea aumentó 54% entre enero y julio de este año, en comparación con los primeros siete meses de 2021.

“En vísperas de la temporada vacacional de verano es importante que la ciudadanía no se enganche con falsas promociones y ofertas que parecen muy buenas a través de internet. Hay que verificar la autenticidad de los prestadores de servicios y denunciar las irregularidades”, recomendó el presidente del organismo, Salvador Guerrero.



