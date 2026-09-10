El gobierno federal propuso un techo de endeudamiento neto para la Ciudad de México de 3 mil 500 millones de pesos para el ejercicio presupuestal de 2027, de acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión.

El monto es el mismo que se otorgó a la capital en 2016 y 2025. Esta propuesta deberá ser avalada por la Cámara de Diputados y el Senado.

En el artículo 6 de la iniciativa de Ley de Ingresos se indica que se autoriza para la CDMX “la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 3 mil 500 millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2027”.

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