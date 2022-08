A través de redes sociales una usuaria denunció actos de discriminación en la Central del Norte de la Ciudad de México por parte de la empresa de autobuses Primera Plus.

De acuerdo con la denuncia de Yolanda Nuñez, la empresa no le permitió subir a una unidad junto con su hija por ser discapacitada visual.

"El pasado 27 de Julio del presente, alrededor de las 12:50pm en la central de autobuses del norte de la Ciudad de México @Primera_Plus me negó el servicio, debido a que según la cajera. Yo no soy capaz y no puedo viajar sola con mi hija porque tengo una discapacidad visual", escribió Yolanda.

Ante estos hechos, la usuaria pidió hablar con el gerente de la empresa, pero agregó que también se comportó de una forma prepotente y con actitud discriminatoria.



Línea de autobuses se disculpa

Después de la denuncia, la empresa ofreció disculpas y señaló que un gerente de atención a clientes se contactaría con ella.



La Red Nacional de Ciegos, de la que Yolanda Nuñez es representante en el Estado de México, solicitó a través de redes que autoridades atiendan urgentemente el caso.





