FGR investigaba desde 2025 narconómina de “El Mencho”; orden de aprehensión se giró en noviembre

Caída de “El Mencho” posiciona a Trevilla y Harfuch; lideran en cobertura mediática

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

¿Qué hacer si soy víctima de violencia digital?; Secretaría de las Mujeres te dice cómo proceder

¿Viajas por el AICM hoy?, esto sugiere el aeropuerto capitalino ante posibles afectaciones viales

Estrenan documental sobre Helio Flores en la Cineteca Nacional; el caricaturista pide que se mantenga la caricatura política y no se use IA

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 11 de marzo se tiene prevista una manifestación del Grupo Transportación Terrestre "Nueva Imágen", a las 9 horas, en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México. Exigen que se haga cumplir de forma estricta la prohibición de que las aplicaciones de transporte operen dentro de áreas federales, donde la ley lo prohíbe.

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán a las 10 horas en la Secretaría de Gobierno en la

Plaza de la Constitución. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas se manifestarán a las 13 horas, en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Acompañarán a una mujer trans, activista y victima de un intento de feminicidio, con el fin de exigir justicia.

El Consejo Comunal Indígena Nahua de Villa Milpa Alta se reunirá en la explanada de la alcaldía Milpa Alta, a las 17 horas. Realizarán una asamblea general en la que se discutirá sobre el derecho al presupuesto participativo para los pueblos originarios y la conformación de la comisión de seguimiento y vigilancia del presupuesto participativo.

El grupo 40 días por la vida se manifestará en las sedes de las clínicas Mary Stopes México. Llevarán a cabo la "Vigilia de Oración", por la vida y en contra del aborto en México.

