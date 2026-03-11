La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 11 de marzo se tiene prevista una manifestación del Grupo Transportación Terrestre "Nueva Imágen", a las 9 horas, en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México. Exigen que se haga cumplir de forma estricta la prohibición de que las aplicaciones de transporte operen dentro de áreas federales, donde la ley lo prohíbe.

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán a las 10 horas en la Secretaría de Gobierno en la

Plaza de la Constitución. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas se manifestarán a las 13 horas, en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Acompañarán a una mujer trans, activista y victima de un intento de feminicidio, con el fin de exigir justicia.

El Consejo Comunal Indígena Nahua de Villa Milpa Alta se reunirá en la explanada de la alcaldía Milpa Alta, a las 17 horas. Realizarán una asamblea general en la que se discutirá sobre el derecho al presupuesto participativo para los pueblos originarios y la conformación de la comisión de seguimiento y vigilancia del presupuesto participativo.

El grupo 40 días por la vida se manifestará en las sedes de las clínicas Mary Stopes México. Llevarán a cabo la "Vigilia de Oración", por la vida y en contra del aborto en México.

