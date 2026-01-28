Más Información

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

Tren Interoceánico: Anuncian esquema de atención permanente para víctimas y familiares; podrán aceptar salidas alternativas

Tren Interoceánico: Anuncian esquema de atención permanente para víctimas y familiares; podrán aceptar salidas alternativas

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

Sheinbaum anuncia inauguración del Tren El Insurgente de Santa Fe a Observatorio; abre totalmente obra que inició con Peña Nieto

Sheinbaum anuncia inauguración del Tren El Insurgente de Santa Fe a Observatorio; abre totalmente obra que inició con Peña Nieto

Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación

Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido, cielo despejado y sin condiciones para lluvias, para este miércoles 28 de enero en la Ciudad de México.

Durante el día, predominarán los vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a 50 kilómetros por hora. Se esperan vientos con rachas fuertes en el norte, centro y oriente, particularmente entre las 14:00 de la tarde y las 20:00 de la noche.

Lee también

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 24°C por la tarde y la mínima de 9°C en las primeras horas del día.

Se espera que la madrugada del jueves 29 sea muy fría en la zonas altas de la CDMX y fría en la zona del valle, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]