La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido, cielo despejado y sin condiciones para lluvias, para este miércoles 28 de enero en la Ciudad de México.

Durante el día, predominarán los vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a 50 kilómetros por hora. Se esperan vientos con rachas fuertes en el norte, centro y oriente, particularmente entre las 14:00 de la tarde y las 20:00 de la noche.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 24°C por la tarde y la mínima de 9°C en las primeras horas del día.

Se espera que la madrugada del jueves 29 sea muy fría en la zonas altas de la CDMX y fría en la zona del valle, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

