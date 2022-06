Presidente del Congreso defiende impugnación sobre aumento al presupuesto del IECM

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Héctor Díaz Polanco, defendió la impugnación que hizo a la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) que les ordena aumentar el presupuesto del Instituto Electoral local (IECM).

Sin embargo, aclaró que este recurso interpuesto ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no detiene el fallo del Tribunal local, que deben acatar antes del 7 de julio.

En entrevista, explicó que esta impugnación la realizó con base en las facultades que tiene como presidente del Congreso, y que se debió a que el Tribunal Electoral local no puede tomar determinaciones en materia presupuestal.

“Esta materia (presupuestal) según la Constitución federal y local, corresponde al órgano legislativo y no a un órgano de carácter electoral… la presunción, por la que presentamos el recurso, es que no se trata de materia electoral, sino presupuestal (el fallo del TECM), tan es así que para desarrollar su argumentación invalidó una sección particular de la Ley de Austeridad, lo cual revela que va a afectar una materia que no es propiamente electoral, sino que es una materia de carácter presupuestal, esto es lo que básicamente argumentamos ante el TEPJF”, sostuvo.

Lee también: El esposo de Yrma Lydya planeó su asesinato: indagatoria de FGJ

En este sentido, comentó que si bien ya impugnaron, deben cumplir con la sentencia que el TECM les impuso, pues en materia electoral no hay suspensión del acto, por lo que esto será antes del plazo establecido.

“La sentencia debe cumplirse, en eso no hay ningún punto de desacuerdo”, subrayó Díaz Polanco.

Por último, confió en que la Sala Superior les dé la razón, pues los recursos que presentaron tienen base jurídica y persiguen lo fundamental que es la justicia.

La Mesa Directiva interpuso un juicio electoral ante la Sala Regional del TEPJF contra la sentencia del TECM. Asimismo, solicitó una aclaración de sentencia ante el Tribunal local para que se explique cómo se preservará el equilibrio presupuestal para el resto de los organismos si se cumple con el fallo mandatado.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/acmr