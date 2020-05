Preocupa aumento de violencia intrafamiliar

Pese a que en el gobierno federal el presidente Andrés Manuel López Obrador al parecer tiene otros datos, en la Ciudad de México la violencia intrafamiliar se ha incrementado durante esta época de encierro por la pandemia. Nos dicen que la Secretaría de las Mujeres, a cargo de Ingrid Gómez, y el Consejo Ciudadano para la Seguridad de la CDMX, cuyo titular es Salvador Guerrero Chiprés, echarán a andar en los próximos días la campaña No estás Sola, con la finalidad de que denuncien este delito. De acuerdo con los últimos datos, se cuadruplicaron los casos de violencia intramuros, al pasar de 72 llamadas durante de marzo a 348 en abril, algo que resulta preocupante y con esta medida apuestan por que el fenómeno vaya a la baja.

Sin freno, protestas de médicos y enfermeras

En el Hospital General de Iztapalapa no cesan las protestas de médicos y enfermeras que reclaman por la falta de insumos para atender a los pacientes infectados del Covid-19, situación que los pone en un grave riesgo continuo. En diversas ocasiones y formas el personal de la salud ha expresado su molestia, pues no piden mucho, sólo batas quirúrgicas, guantes, cubrebocas y caretas. Algo tendrá qué hacer, y rápido, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, si no quiere que aumente la cifra de cuatro trabajadores del hospital fallecidos, nueve contagiados, de los cuales tres se encuentran graves.

El bono a los maestros en plena pandemia

El que no da una es el secretario de Educación del Estado de México, Alejandro Fernández, quien en plena pandemia del coronavirus presume haber logrado un bono especial para 280 mil docentes, con motivo del Día del Maestro. Pero además, los trabajadores de la educación están más que molestos porque aseguran que les disminuyeron 3 mil 400 pesos del bono que recibían. Si bien es cierto que la entidad mexiquense sale bien en todas las evaluaciones a nivel nacional, seguro en Finanzas del estado no se han dado cuenta de que en estos momentos ese dinero podría servir para atender a enfermos del Covid-19.