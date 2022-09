¿Por qué dejó la prisión Alfredo Maya, dueño del New’s Divine?

De acuerdo con fuentes consultadas, la defensa legal de Alfredo Maya, dueño de la discoteca New’s Divine, solicitó la libertad condicional debido a que ya había cumplido con los requisitos contemplados en el titulo quinto de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Uno de ellos es que Maya ya había cumplido la mitad de la sentencia de 24 años, además de tener buena conducta, haber cubierto la reparación del daño a las víctimas, no estar sujeto a otro proceso.



Dicho argumentos fueron presentados ante el juez de Ejecución de Sanciones, quien ratificó la medida, sin embargo, el Ministerio Público de la Fiscalía capitalina apeló la determinación pero esta fue confirmada en una sala especializada.

Alfredo Maya además pagó 71 mil pesos para poder adquirir el brazalete que le será colocado, pero al no contar con ellos, el juez de ejecuciones fijó que no salga de su domicilio hasta no tenerlo.

Las fuentes dijeron que los abogados de Maya argumentaron con base al artículo 136 referente a la libertad condicional de la Ley Nacional de Ejecución Penal.



La madrugada de este jueves salió del Reclusorio Oriente y fue trasladado al domicilio que señaló ante el juez.

Será el Poder Judicial de la Ciudad de México quienes hagan el monitoreo del sentenciado.

Lee también: ¡Van a torcerme! Alumna denuncia a compañero por “amenazas y hostigamiento” en UAEMéx

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl