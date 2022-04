Ecatepec.- Desde el 18 de enero, cuando se puso en operación el sistema “ponchallantas” en la caseta de cobro T2 de Las Américas del Circuito Exterior Mexiquense (CEM), casi 100 vehículos han resultado dañados al intentar los choferes evadir el pago del peaje.

Según la concesionaria de la autopista, en ese lapso 122 choferes que pretendieron pasar la pluma sin cubrir el monto retrocedieron al activarse los picos de acero y pagaron los 68 pesos al cajero.

“Yo siempre he pagado la cuota, que se me hace muy muy cara, pero no tenemos de otra los ciudadanos, a quién le podemos reclamar si nadie nos hace caso, desde que funciona el circuito siempre han dicho que es de las más caras del país, pero nadie hace algo por sancionar a la empresa que la opera.

“No justifico a los que antes no pagaban, pero la verdad los entiendo porque si uno la recorre todo el tramo de inicio a fin, desde Ixtapaluca a Huehuetoca, nos sale en un ojo de la cara, pero qué le hacemos”, dijo Anselmo Guzmán, un usuario del CEM.

“Está bien que hayan puesto el sistema porque eran muchos los que se pasaban sin pagar y si lo quieren hacer ahora les saldrá muy caro porque tienen que cambiarle las cuatro llantas a su carro, todo por no pagar la cuota que ahora en este tramo es de menos de 70 pesos, ahora sí que les saldrá más caro el caldo que las albóndigas”, comentó Raúl Sánchez, otro de los automovilistas que emplean la carretera de cuota.



Piden suspender ponchallantas

Luego de que se puso en funcionamiento el sistema “ponchallantas”, la bancada de Morena en el Congreso mexiquense exhortó a la Secretaría de Movilidad del Estado de México para que obligara a la empresa a suspender ese método porque afecta a los automovilistas, pero hasta ahora no ha ocurrido.

El diputado local morenista, Faustino de la Cruz, dijo que los exhortos que se le hacen al gobierno del Estado de México no son atendidos y en este caso específico habla de la presunta red de corrupción que existe entre la concesionaria del CEM Aleática y la administración mexiquense porque le ha permitido hacer lo que quiere, aún sin respetar lo establecido en la concesión, lo que afecta a miles de personas que usan esa carretera, que además de ser muy cara, está en malas condiciones.

El congresista mexiquense propuso que en lugar de la operación del sistema “ponchallantas” la empresa que administra la autopista debió colocar videocámaras para que detecten las placas de los vehículos que evaden el peaje, aplicarles multas y cuando se presenten a verificarlos ahí sabría el conductor que tiene una infracción por no pagar su cuota, “pero no invierte, todo lo quiere sacar de los usuarios”, acusó.

Al año se estima que entre 18 a 19 millones de vehículos en todo el sistema carretero de cuota del país evaden el pago, lo que representa pérdidas superiores a los mil 500 millones de pesos.

La caseta de peaje de Las Américas, era considerado uno de los puntos “rojos” de los concesionarios porque es donde más dejaban de pagar la cuota, principalmente en el último año, alentado por organizaciones sociales que les cobraban dinero a los usuarios por cruzar ese tramo, según la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV).

